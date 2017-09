Jízda bude kratší. Trať z Loun do Lovosic čeká modernizace

Litoměřicko - Projekt za více než miliardu korun počítá i s opravami stanic a zastávek. Dočkají se jí v Čížkovicích i v Libochovicích.

„Vlak zastavuje pro služební účely, prosím nevystupujte,“ oznámí hlas v automatu osobního vlaku pár set metrů před nádražím v Libochovicích.

Průvodčí oblékne reflexní vestu, vystoupí a jde podél kolejí přehodit výhybku. Teprve poté může vlak projet. Po několika metrech opět zastaví, aby počkal na průvodčího, který musí výhybku vrátit do původního stavu. To je každodenní rutina průvodčích v motorácích jedoucích z Lovosic do Postoloprt a obráceně.



Tato povinnost by pro ně mohla být od příštího podzimu minulostí. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) totiž chystá kompletní modernizaci této trati, kde denně projede na 37 vlaků. „Výhybku v Libochovicích bude po modernizaci dálkově ovládat stanice Lovosice,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Současně by se měla zkrátit také doba jízdy. Zatímco nyní urazí vlak 34kilometrový úsek z Loun do Lovosic se 14 zastávkami za zhruba 1 hodinu a 19 minut, po modernizaci by to mohlo být až o téměř půlhodinu méně. Opravy se navíc dočkají i některé zastávky a stanice.

„Chceme vybudovat nová nástupiště, osvětlení, rozhlas a informační, kamerový i orientační systém,“ nastínil Illiaš.



Rekonstrukce čekají například stanice v Čížkovicích a v Libochovicích. Dočkají se zastávky i Libochovice město, Křesín nebo Dubany.



„Občas vlakem jezdíme za příbuznými do Loun. Pokud se doba jízdy vlaku zkrátí, budu ráda. Vlakem to trvá přes hodinu, autem tam jedeme asi 40 minut,“ reagovala Marie z Lovosic.



Součástí modernizace tratě bude podle Illiaše ve vybraných úsecích rekonstrukce kolejového svršku a spodku. V železničních stanicích se počítá s úpravou kolejového uspořádání.

Výhledově by se po modernizaci trati mohlo ulevit také cestujícím, kteří dojíždějí ze směru od Loun do Ústí. Místo přestupování v Lovosicích by totiž ráno mohli nasednout do spěšného vlaku, který by přes Lovosice zamířil přímo do krajského města. V opačném směru by vlak z Ústí odjížděl odpoledne.

„Po modernizaci by po trati mohlo projet 52 vlaků denně. Ve špičce šest vlaků za dvě hodiny. To by umožnilo zavedení spěšných vlaků mezi Louny a hlavním nádražím v Ústí,“ uvedl Illiaš s tím, že výhledově se uvažuje o vlacích řady BR 642 Desiro. Na trati nyní jezdí soupravy RegioNova.



„Předpokládané zahájení stavby je letos v září. Hotovo by mělo být do listopadu příštího roku,“ doplnil mluvčí SŽDC. Po dobu stavebních prací se cestující budou muset připravit na nepřetržité výluky, naplánované jsou na období od 14. dubna do 16. listopadu 2018 ve dvou etapách.



Náklady přesáhnou miliardu korun. „Soutěž na zhotovitele dosud neskončila. Vyhlášení vítěze předpokládáme koncem letošního září,“ poznamenal Marek Illiaš.

Nejstarší, 14 km dlouhá trať z Lovosic do Libochovic vznikla jako lokálka obsluhující cukrovary v Lovosicích, Sulejovicích a Libochovicích. Byla otevřena 22. října 1882. Druhá, 20 km dlouhá trať z Loun do Libochovic byla otevřena 10. května 1902.