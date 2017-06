Jahodové slavnosti nabídnou také čokoládovou fontánu

Litoměřice – Sezona jahod je v plném proudu. Pořádně se jich nabažit a ochutnat je ve spoustě kombinací mohou lidé už tuto sobotu na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech.

Sběr jahod, ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

„Na slavnostech jsme s manželkou byli už předloni. Moc nám chutnalo třeba jahodové mojito," svěřil se například pan Jiří s poznámkou, že slavnosti určitě nevynechají ani letos.



„Celý jahodový den bude věnován všem, kteří nemůžou této lahůdce odolat. Návštěvníci se mohou těšit jak na čerstvé jahody přímo od pěstitelů, tak i na jahodové koktejly, džusy, víno, limonády, koláče, palačinky s jahodami, jahody se šlehačkou nebo smetanou, jahodové džemy, perníčky nebo zmrzlinu," pozvala manažerka obchodu pořádající společnosti Michaela Mokrá.

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Na Jahodových slavnostech se nebudou nudit ani děti. Pro ty je připravená například dílnička, jahodové malování, jízda na koních, kolotoče, trampolíny a také spousta soutěží.



„K tomu všemu si budou moci zatančit na dětské diskotéce a zhlédnout divadelní představení," poznamenala Michaela Mokrá.



Lákavou atrakcí bude rovněž i speciální čokoládová fontána. Prvních třicet návštěvníků, kteří přijdou od 10 hodin oblečení od hlavy až k patě v červeném, čeká od pořadatelů jahodový špíz, který si budou moci hned namočit v čokoládové fontáně a zapít to jahodovým mojitem.



„Čokoládová fontána bude na akci k dispozici po celý den," ujistila Mokrá s tím, že lidé si do ní mohou namáčet koupené čerstvé jahody.

Jahodové slavnosti:

Sobota 17. 6.

11 hod – zahájení s taneční skupinou DMC Revolution

11,30 – 12,30 hod: NO NAME LT pop-rocková kapela z Litoměřic.

12,30 – 13,00 hod: divadlo a dětská diskotéka se soutěžemi

13,00 – 13,10 hod: roztleskávačky

13,10 – 13,20 hod: mažoretky

13,30 – 14,30 hod: Divadlo Krabice Teplice

14,30 – 15,15 hod: Divadlo a dětská diskotéka se soutěžemi

15,30 – 16,30 hod: NO NAME LT