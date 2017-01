Ivan Vilím po 26 letech opustil litoměřický úřad práce, který zakládal

Litoměřice – Po 26 letech ve funkci ředitele Úřadu práce v Litoměřicích definitivně za sebou zavřel s příchodem roku 2017 dveře své kanceláře Ivan Vilím. S ohledem na zákon o státní službě, kdy jeden z důvodů ukončení služebního poměru ze zákona je dovršení 70 let, tak končí dlouhá profesní etapa muže, který toho hodně dokázal.

DLOUHOLETÉMU řediteli úřadu práce Ivanu Vilímovi (vpravo) poděkoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Foto: MěÚ Litoměřice

„Ivan Vilím byl jako signatář Charty 77 aktivní v rámci zásadních změn v naší společnosti, k nimž došlo na přelomu 80. a 90. let. Zároveň byl vůbec prvním a dosud jediným ředitelem Úřadu práce v Litoměřicích a kromě jiného i aktivním členem basketbalového oddílu Slavoje. Za vše mu jménem tohoto města velmi děkuji," adresoval starosta Ladislav Chlupáč slova díků čerstvému sedmdesátníkovi, kterého přijal na radnici.



Společně zavzpomínali na počátek 90. let, kdy se Ivan Vilím ujal funkce ředitele úřadu práce. „Přišel za mnou Zdeněk Bárta z Občanského fóra a řekl – nebuď zabělej, běž do toho. Tak jsem šel. Od tehdejšího ministra Horálka jsem převzal dekret a dal se do práce. Musím říct, že to byla docela partyzánština," vrací se Ivan Vilím do doby minulé.

Za podpory města se mu podařilo získat a následně nechat zrekonstruovat budovu nacházející se v havarijním stavu, sehnat zaměstnance a rozjet agendu úřadu, která mu jako bývalému programátorovi byla zcela cizí.



Zkušenosti jel proto sbírat do Německa. Nyní po 26 letech za sebou nechává plně funkční úřad, o jehož novém řediteli dosud nebylo rozhodnuto.



A co čerstvý sedmdesátník, otec 3 dcer a mnohonásobný dědeček plánuje ve své další životní etapě?



„To je ta nejtěžší otázka. Na zimu prodám kravku a na jaře už nezaseju, jak říká děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa. Ale teď vážně – začnu odpočívat. Cítím, že už to je potřeba," přechází od humoru k vážnějšímu tónu stále vitální Ivan Vilím, jemuž přejeme do dalších let hodně zdraví a životní pohody.