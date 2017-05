Hyenismus: Zloděj ukradl neslyšícím výstražné zařízení

Žalhostice – V době klidu digitální hodiny, v kritické situaci zařízení, které neslyšícím obyvatelům oznamuje živelnou pohromu. Přímo z budovy Obecního úřadu v Žalhosticích jej odnesl zloděj, který přístroj zřejmě považoval za hodiny.

„Jednalo se o elektronické zobrazovací zařízení, oznamovací tabuli pro neslyšící, která by v případě živelné pohromy zobrazila na digitální ploše informace o vzniklé nebezpečné situaci," uvedla Ludmila Pafelová, starostka sousedních Velkých Žernosek a předsedkyně mikroregionu Porta Bohemica, který zařízení pořizoval v rámci projektu Protipovodňová opatření.

Obci tak zloděj způsobil nemalé problémy, neboť bylo zařízení financováno z dotace ministerstva životního prostředí. „Projekt má stále udržitelnost, takže musíme zařízení pořídit bezodkladně nové z vlastních nákladů," dodala Pafelová.

Ukradené zařízení je přitom zloději k ničemu, protože zbytek výstražného systému zůstal uvnitř budovy a pachatel si odnesl pouze displej, který je neprodejný a sám o sobě nefunkční.

„Nechápu to. Ten displej byl i poměrně vysoko, nejde mi do hlavy, kdo by si s tím dal takovou práci.. Je to hyenismus, zvlášť když to má pomáhat handicapovaným," podivuje se nad neobvyklou krádeží paní Martina, obyvatelka obce.

Trestný čin měl být zachycen obecní bezpečnostní kamerou, záznam nyní zkoumá policie, která případ nechce zatím komentovat.



„Vzniklá škoda je 59 tisíc korun, krádež ale samozřejmě nejvíc pocítí neslyšící občané, kterým cedule v kritických situacích nahrazuje obecní rozhlas. Zařízení je možné anonymně vrátit do prostor chodby žalhostického úřadu, nebo do dvora úřadu ve Velkých Žernosekách," doplnila Ludmila Pafelová.