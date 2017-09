Hudba, závody trucků i rodeo. Víkend v kraji je nabitý akcemi

Ústecký kraj – Nadcházející víkend je v kraji přímo nabitý kulturními i sportovními akcemi.

O víkendu můžete vyrazit třeba na koncert Ivana Mládka, který zahraje na Dočesné v Žatci.Foto: Deník / Vaňous Petr

Bezkonkurenčně největší akcí od pátku do soboty je Dočesná v Žatci. Lidová slavnost láká na 51 pivovarů a tři hudební scény a pestrý, zdaleka ne jen hudební dvoudenní program.



V pátek udělají radost hudební skupiny Mandrage, Vojtěch Dyk a B Side Band, folk rockový Jelen, originální Zrní a drsný Citron. Historické tržiště láká na dobovou hudbu.



I v sobotu návštěvníky čeká pel mel. Pobaví Zagorová s Rezkem a Boom Bandem, Petr Bende, rocková Vypsaná fiXa, Žatečanka či Ivan Mládek.

KOROZLUKY LÁKAJÍ NA PETRA KALANDRU

Třetí Korozluky Fest pobaví v sobotu od 18 hodin. Připomene českou bluesovou legendu Petra Kalandru. Speciální host bude písničkář Hustej Wimpy s kapelou. V programu kromě Petr Kalandra Memory Bandu ještě vystoupí také Blue Rocket, Luboš Pospíšil Trio, a projekt Marush, za kterým se skrývá Oskar Petr, Ondřej Hejma a Káťa Pelíšková.

Autodrom Most zve 1. až 3. září na Czech Truc Prix 2017, tradiční vrchol motoristické sezony na zdejším závodním okruhu. Akci zahájí dnes spanilá jízda těžkotonážních speciálů městem. Při jubilejní 25. Czech Truck Prix bude mít premiéru The Most Truck Festival, který cílí na dopravní a spediční firmy, truckery, milovníky kamionů.

RANČ BUDE PATŘIT WESTERNU

V Přítkově na Teplicku bude westernovému ježdění patřit areál Ranče Severní hvězda, a to v sobotu od 13 hodin. Koná se tu rodeo se soutěžemi o ceny. Happening u příležitosti 176. narozenin slavného teplického rodáka Julia Payera zažijí Teplice zítra v 17 hodinv Šanovském parku u připravovaného pomníku Julia Payera.

DO VZDUCHU BUDOU LÉTAT VLAŠTOVKY

Akce Ústecké nebe plné letadel začne 2. září v 10 hodin na letišti v Ústí. „Linda Finková zkusí v 15.15 překonat záznam v České knize rekordů v počtu papírových vlaštovek vyhozených do vzduchu, v 16 hodin zpívá. V 15 hodin zaujme závod Škoda Kodiaq vs. ultralehké letadlo. Překvapí i další,“ věří manažer akce Milan Elšík.

Vysoká Lípa láká v sobotu od 13 hod. na festival Cesta z města se skupinou Garage a Tomem Artwayem, v Děčíně až do 2. září běží literární festival Zarafest, Litoměřicím vládne 1. až 3. září Filmový festival Litoměřice s promítáním a koncerty. Varnsdorf ožije od 2. září celodenním divadelním festivalem s koncerty, vystoupí mimo jiné hudební skupina Toxic People.