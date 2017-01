Hledají se patroni pro děti z dětských domovů

Litoměřice – Po celé České republice se už čtyři roky pravidelně schází několik desítek mužů se svými svěřenci, na které čeká kritický moment opuštění dětského domova.

Den otevřených dveří v litoměřickém dětském domověFoto: Deník/Karel Pech

Patroni dospívající kluky podporují v tomto obtížném životním období a pomáhají jim při vstupu do samostatného života. Do projektu Patron se mohou zapojit nejen jednotlivci, ale třeba také firemní týmy.

„Děti z dětských domovů jsou většinou dobře hmotně zabezpečené, ale po odchodu často nezvládnou zátěž související s udržením zaměstnání nebo samostatným hospodařením. Především jim ale v životě schází dospělí, na které by se mohli s důvěrou obracet," vysvětluje manažer projektu Lukáš Talpa.

Patroni se rozhodli dávat mladým mužům místo dárků či finanční podpory svůj čas. Řada z nich pomáhá svým svěřencům ve shánění brigád nebo při studiu. Stávají se jim pozitivním vzorem v řešení životních situací.



„Je to jedna z nejvíce smysluplných aktivit, kterou jsem za poslední roky dělal. Mohu využít všechno, co jsem zažil, a svému svěřenci ukázat, jak na to, aby se chlap udržel na nohou. Nebo jak se na ně zvednout, když občas upadne na hubu," říká patron Jan Voves z Plzně.

O projekt je rozhodně zájem i na straně dětských domovů. „Děti z našeho domova tuto službu využívají, větší zájem pozorujeme na straně dívek. Rozhodně tento projekt hodnotím jako dobrý nápad," uvedla ředitelka dětského domova v Litoměřicích.

V současné době probíhá nábor nových patronů i v Ústeckém kraji, případní zájemci se mohou hlásit na stránkách www.ipatron.cz.