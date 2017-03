Havel či Menzel: Otisky dlaní slavných představí nová galerie

Litoměřice – V centru Litoměřic vzniká nová galerie, která obyvatelům i návštěvníkům města ukáže unikátní otisky dlaní významných českých i zahraničních osobností v křišťálovém skle. Otevřít by měla v průběhu května.

Jejich autorem je litoměřický sklář Jan Huňát, který kromě galerie, plánuje v Litoměřicích v budoucnu vybudovat také sklárnu.



„Návštěvníci v galerii si budou moci prohlédnout například otisk dlaně Václava Havla, Věry Čáslavské, Jiřího Menzela, Boleslava Polívky nebo Zdeňka Svěráka,“ vyjmenovává Huňát. Bohatá je však i škála otisků zahraničních osobností.

Čtěte také zde: Muzeální vlaky do Zubrnic mají nové přípoje

Kromě významných politiků jako jsou bývalý polský prezident Lech Walesa, někdejší ministryně zahraničních věcí USA Madeline Albrightová nebo monacký kníže Alber II., vytvořil Jan Huňát také otisky herců Stevena Segala, Elijaha Wooda a také sportovců Ivana Lendla, Jaromíra Jágra či Dominika Haška.



A nechybějí ani zástupci z hudebního světa. V galerii bude k vidění i otisk dlaně slavného „brouka“ Ringo Starra nebo zpěvačky Anastacii.



„Osobností je opravdu celá řada. V současné době pracujeme na koncepci výstavního prostoru. Naší snahou je vytvořit ho tak, aby díla co nejvíce vynikla,“ řekl Huňát, který se kromě křišťálových otisků, zabývá i výrobou křišťálových lustrů. Ty putují do zahraničí, zpravidla na Blízký východ, kde jsou součástí interiérů luxusních hotelů.

Podívejte se také zde: FOTO: V Terezíně se představilo několik desítek koní



„Některé lustry se skládají z tisíců komponentů a dosahují několika metrů,“ poznamenal litoměřický autor, který v současné době tvoří v Novém Boru na Českolipsku a kvůli nevýhodám každodenního dojíždění by rád vybudoval sklárnu doma v Litoměřicích.



„Ve sklárně by vznikaly jak lustry, které mě živí, tak i další otisky dlaní. Mohly by se tam konat i různé workshopy a podobné akce, tak, aby sklárna byla otevřená lidem,“ dodal Jan Huňát.



Mezi další unikátní autorova díla bude už brzy patřit umělecké dílo, které bude umístěné na Hlavním nádraží v Praze a bude symbolizovat utrpení rodičů židovských dětí, které během druhé světové války za pomoci sira Nicholase Wintona odjížděly do bezpečné Anglie a se svými rodiči se už nikdy neshledaly.

Mohlo by vás zajímat: Pet láhve, vajgly, stříkačky. Města na jaře hyzdí nepořádek