Havárie vody v Roudnici omezila provoz i ve škole

Ústecký kraj – Zhruba tři čtvrtiny kamionů přestaly jezdit po silnici I/30 podél Labe z Lovosic do Ústí, která během stavby dálnice D8 sloužila jako objízdná trasa i spojka k nájezdu na dálnici do Prahy. Dokazují to lednová čísla z výběru mýta.