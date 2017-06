Geotermální energie: Výzkumné centrum se začne stavět letos na podzim

Litoměřice – Plány na využívání geotermální energie z nitra země nabírají konkrétní obrysy. V bývalých Jiříkových kasárnách ještě letos začne vznikat odborné zázemí pro výzkum geotermální energie za zhruba 50 milionů korun. Do roka by mělo být hotové.

Ve středu to v Litoměřicích potvrdili zástupci všech institucí, které se do realizace zapojily. Ke komerčnímu využívání geotermální energie však vede dlouhá a nákladná cesta. První výzkumný vrt se v litoměřických kasárnách uskutečnil už před lety.



„Těší nás, že se Litoměřice staly strategickým partnerem projektu a sehrály klíčovou roli v jeho přípravě. Získali jsme všechna potřebná povolení a před deseti lety provedli dosud nejhlubší vrt v České republice," upřesnil místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

NA VÝZKUMU SE PODÍLÍ ODBORNÍCI

Základem je projekt výzkumné infrastruktury Ringer, na kterém se podílí především Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a dalších osm významných partnerů. Jsou mezi nimi například hned tři ústavy Akademie věd ČR, Česká geologická služba, ČVUT Praha, Technická univerzita z Liberce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola báňská v Ostravě.

Pracoviště je zařazeno mezi strategická výzkumná centra nejen v ČR, ale i v Evropě a má podporu Ústeckého kraje. Hlavním cílem projektu je ověřit možnosti čerpání zemského tepla v hloubkách od tří do pěti kilometrů, kde teplota hornin dosahuje 100 až 150 stupňů Celsia a lze ji použít jako zdroj vytápění nebo k výrobě elektřiny.



„Litoměřice mají šanci získat další podporu z evropských fondů. Splňují totiž všechny požadavky, které jsou na projekt kladené," uvedl ve své podrobné prezentaci německý specialista David Bruhn.

Podle jeho informací probíhá v současné době, nebo se chystá v rámci projektu DESTRESS na pěti evropských místech a v Jižní Koreji další výzkum. Rozšíří se nejspíš i do Kanady.



„V litoměřickém výzkumném centru se budou například testovat nové vrtné technologie v různých hloubkách, technologie stimulace propustnosti hornin a pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků či seismické monitorování," uvedl ředitel konsorcia a profesor UK Tomáš Fischer.

Stavba objektu výzkumného centra bude po výběrovém řízení zahájena nejspíš letos na podzim. „Projekt je rozložen do tří etap, stavba by mohla být dokončena za rok, ale sloužit svému účelu začne až v roce 2019. Naše výzkumné centrum má v evropském kontextu strategické místo – blízko k sousedům v Německu a Polsku," dodal Antonín Tym, manažer geotermálního projektu.



Krajský zastupitel Miroslav Andrt vyzdvihl aktivitu Litoměřic v přípravě projektů na zlepšení životního prostředí.



Zmocněnkyně vlády pro Ústecký kraj Gabriela Nekolná uvedla, že projekt využití geotermální energie je součástí připraveného akčního plánu strategického rozvoje kraje, a to v oblasti výzkumu a vývoje.



Ještě tento měsíc ho má projednat a schválit česká vláda.