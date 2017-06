FOTOGALERIE: Žáci představili slavnostní tabule

Litoměřice – Ještě během dnešního dopoledne si mohou zájemci prohlédnout v přísálí litoměřického domu kultury slavnostní tabule, které vytvořilo 19 žáků oboru kuchař číšník Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.

Práce jsou součástí jejich závěrečných praktických zkoušek. Zkušební komise při ní bodovala vaření, obsluhu a obhajobu práce. Například Lenka Hronová si vylosovala Hedvábnou stezku a tabuli připravila k jubileu přátelství manželských párů z Česka a Číny.

„Na škole učíme žáky kulinářskému umění," říká pedagog

Litoměřice – Střední škola pedagogická, hotelnictvía služeb v Litoměřicích spustila v tomto školním roce několik novinek, patří mezi ně i angažmá nového pedagoga v oboru hotelnictví. Ladislav Pertl vnesl do praktické výuky čerstvý vítr a žáci i pod jeho vedením získali řadu ocenění. Příprava pokrmůa nápojů je víc baví.

Jak jste se v Litoměřicích aklimatizoval?

Nechci to zakřiknout, ale zatím jsem spokojený. Bylo to celkem narychlo, měl jsem z toho trochu obavy. Ale kolegové jsou fajn, je tady dobrá parta lidí. Předtím jsem pracoval také se studenty, a tak jsem věděl, do čeho jdu.



Jak hodnotíte litoměřickou školu?

Kladně. Je zařazena do projektu Kulinářského umění, které hodnotím jako velké plus v gastronomii. Je to posun k lepšímu. Má úžasně vybavené kuchyně pro přípravu obědů i pro výcvik žáků. Jednu jsem dostal na starost a jsem opravdu nadšen. Člověku se jinak pracuje, když má perfektní zařízení a moderní vybavení.



Co je kulinářské umění?

Je to projekt moderní výuky kuchařů pro zlepšení gastronomie. Žáci si zakoupí licenci a pracují pomocí počítače. Můžeme se podívat na videa, kde je vše dobře popsané. Myslím, že to, co kuchař potřebuje, je názorná ukázka. Je to lepší než sedět ve třídě a hodinu žákům něco popisovat.



Co jste po svém nástupu změnil?

Změna musí být pomalá a nenásilná. Snažím se s nimi více pracovat prakticky. Děláme pokrmy, které si mohou uvařit i doma, a zatím to má celkem úspěch. Dělali jsme MasterChefa, obdobnou soutěž jako v televizi. Žáci dostali suroviny a vařili ve skupince tříchodové menu. To bavilo dokonce i slabší žáky.