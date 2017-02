FOTO: Zřícený pavilon na Zahradě Čech je odstraněný

Litoměřice - Pavilon S na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, který se před několika dny zřítil pod váhou sněhu, o víkendu odstranila soukromá firma.

Do konce letošního března by na jeho místě měl vyrůst nový pavilon. Společnost Zahrada Čech měla pavilon pronajatý od předchozího provozovatele výstaviště. Nejbližší akcí, která se na výstavišti uskuteční je Zimní výstava drobné zvířectva (bez drůbeže). Koná se od 16. do 18. února.