FOTO: Žáci se učí rytmům Středohoří v nové škole

Třebušín - Od září sídlí waldorfská Svobodná základní škola v Třebušíně, kam přesídlila z Terezína. Stěhování rodiče neodradilo.

Waldorfská škola v Třebušíně. Zatím zde učí žáky od první do třetí třídy.Foto: Deník / Pech Karel

Dobře naladěné učitelky a švitoření žáčků během živého vyučování. V třebušínské školní budově to bzučí i letos, ačkoli ji v červnu opustily dvě třídy z Ploskovic. Nahradila je tu Svobodná základní škola, která sem přesídlila z Terezína.

Nájem v Terezíně, kde první waldorfská základní škola v kraji fungovala do konce minulého školního roku, byl časově omezený.

„Měli jsme tam vytipovanou jinou budovu, která by se však musela rekonstruovat. Snažili jsme se s městem domluvit na formě jejího užívání nebo na dalším pronájmu prostor ve škole. Financování oprav ale bylo příliš nákladné. Nakonec to prostě nebylo možné,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky a hlavní vychovatelka družiny Kristýna Brabcová.

Svobodná škola se proto začala rozhlížet po širokém okolí a volba padla právě na volnou budovu v Třebušíně.

Rodiče se o stěhování do vesničky v lůně Českého středohoří dozvěděli v polovině minulého školního roku. Nakonec všichni své děti ve Svobodné základní škole ponechali. „Snažíme se jim vyjít co nejvíc vstříc. Děti mohou jet ráno do školy a odpoledne domů autobusem v doprovodu vychovatelky,“ upozorňuje Brabcová.

Do Třebušína se nyní sjíždějí děti z širokého okolí: z Litoměřic, Bohušovic nad Ohří, Roudnice nad Labem nebo Třebívlic. Celkem jich dochází čtyři desítky. Vanda Tomšovičová „na kopečky“ posílá každý den svou devítiletou dceru Marii z Terezína.

„Maruška chce už odmalička vyrůstat a žít v lese, kde se cítí velmi dobře. I proto je pro ni změna místa školy pozitivní,“ hodnotí Tomšovičová.

Ve waldorfských školách se děti neznámkují. „Nehodnotíme žáka vzhledem k ostatním, ale s ohledem na jeho vlastní vývoj,“ vysvětluje Brabcová a dodává, že waldorfská pedagogika usiluje o celistvý rozvoj žáka a výuku vede s individuálním přístupem k potřebám každého jedince.

Ve Svobodné základní škole vyučují také v souvislosti s přirozenými rytmy přírody, ročním období a slavnostmi roku.

Pro Tomšovičovou je první stupeň školní docházky zásadní také pro emoční a sociální rozvoj dítěte a poznávání sebe sama v kolektivu dětí.

„Jde o získávání dovedností, které jsou důležitější než znalosti,“ myslí si. I proto si matka dvou dcer vybrala Svobodnou základní školu. „Do výuky, která Marušku zaujme, bývá ponořená tak, že si objevené dožívá i doma,“ říká Tomšovičová.

Jaroslav Balvín