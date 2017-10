FOTO: Vězni si mákli. Uklízeli břehy Labe

Litoměřice - Pobytu na čerstvém vzduchu si v sobotu do syta užili odsouzení z litoměřické vazební věznice. Ve slepém rameni řeky Labe odklízeli klestí a nepořádek z břehů.

Nebylo to poprvé, co se vězni dobrovolně zapojili do práce. Letos už podobných akcí bylo téměř dvacet, o tu poslední zažádalo právě Povodí Labe, které potřebovalo pomoci s úklidem břehů. O brigádnickou činnost vězňů je ze strany organizací a samospráv velký zájem. Věznice je tak připravuje na propuštění.