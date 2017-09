FOTO: Rozmarýn odstartoval nový školní rok představením kroužků

Litoměřice - Litoměřický dům dětí představil v Jiráskových sadech 74 kroužků pro tento školní rok.

Nábor do mimoškolních kroužků pro děti v Jiráskových sadech.Foto: Deník / Pech Karel

Nové kroužky, nové soutěže. Dům dětí a mládeže Rozmarýn se na nový školní rok připravil pečlivě. „Chceme děti stále bavit. Rozhodli jsme se proto opět rozšířit nabídku kroužků i dalších aktivit,“ uvedla ředitelka domu dětí a mládeže Rozmarýn Zuzana Bendová.



Počítače a PC hry, reportáž, filmová tvorba, hudební výchova – to je jen letmý výčet nových zájmových kroužků. Těch bude letos v nabídce celkem 74. K aktivitám má děti a mládež vyzývat také nový náborový zápisník. „Každý měsíc nabídneme dětem úkoly a soutěže. Na konci roku soutěžící odměníme,“ přidala Zuzana Bendová.



Podrobnosti o kroužcích i dalších aktivitách Rozmarýnu se zájemci dozvěděli na dni otevřených dveří, který se konal v úterý 5. září 13 do 17 hodin na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech. Následně DDM spustí zápis do zájmových útvarů včetně nové služby, kterou je online registrace na webových stránkách (www.ddmrozmaryn.cz).