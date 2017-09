FOTO: Pod jezem se koupou. Teď se lidé podívali do jeho zákulisí

Terezín - Vodní dílo otevřel veřejnosti 9. září státní podnik Povodí Ohře v rámci Dnů evropského dědictví.

Nejsušší místo bylo i při velkých povodních pod vodou.Také o tomto paradoxu se v sobotu dozvěděly desítky zájemců o prohlídku jezu Terezín. V úzké betonové štole, která pod jezem vede šest metrů pod hladinou, o vodě skutečně svědčil jen vzdálený hukot. Prý to tak bylo i při záplavách v roce 2002 a 2013.



Přes léto byl na Oři velmi nízký průtok, jezem procházelo pouze 8–9 kubických metrů vody za vteřinu. “Teď už se to pomalu zvedá. Teče 16 kubíků,” sdělil lidem jezný Josef Šikner. S tím, že kritický průtok, kdy reálně hrozí přetržení řeky, je 5 kubických metrů za vteřinu.

Tři ocelové klapky jezu se otevírají či zavírají s pomocí hydraulického pístu. Podle potřeby vodu pouští, nebo zadržují. “Hypoteticky – když nám z Chomutova nahlásí, že se valí povodeň, dám klapky úplně dolů. Když je naopak sucho, zvednu všechny nahoru, abychom udrželi provozní hladinu,” vysvětlil proces Šikner.

Jez může zadržet vodu až 7,2 kilometru nad sebou, tedy skoro k mostu spojujícímu Brozany s Doksany. Jedna klapka je dočasně úplně na suchu. “Čistíme ji a natíráme. Jez tu stojí nějakých čtyřicet let, a děláme to teprve potřetí,” popsal vedoucí provozu Martin Matula. Na každé klapce jsou také rozražeče ledu. Před postavením jezu museli led odstřelovat vojáci.

Rybí superstar

Dětem z žitenického turistického oddílu Sojčata se líbil hlavně štěrbinový rybí přechod. Vodohospodáři ho postavili u levého břehu po roce 2000. “Náš jez je první migrační překážkou pro ryby, které plavou z Labe proti proudu Ohře,” vysvětlil účel přechodu úsekový technik Jaroslav Porš.



Ryby plavou v tisícových hejnech hlavně za rozmnožováním. “To je pak davová psychóza. Když táhnou oukleje, je celá řeka stříbrná. Cejni se vytírají hned v nadjezí. To je zase Ohře černá,” smál se Porš.



Migraci ryb od doby, kdy začal mizet losos, vodohospodáři důsledně monitorují. Některé, zejména úhoři, se čipují. “Máme tady i bioskener," pochlubil se Porš. Když zachytí siluetu ryby, rozsvítí se světlo. “Ryba je pak jako taková superstar, oslněná fotoaparáty,” popsal dětem technik. “Zpomalí a natočí ji kamera. Před pěti lety jsme s tím byli první, teď už je to samozřejmost.”

Zaměstnancům jezu dělali občas starost lidé, kteří se pod jez chodili koupat. “Lezli tam hlavně děti. Z jednoho pilíře dokonce skákali,” vzpomínal jezný Šikner. “Máme tady jednoho notorického, už je to šedesátník.”



Vedení jezu se kvůli tomu před třemi roky dohodlo s městem na vydání vyhlášky o zákazu koupání u technického díla.



“Kdyby se to zase rozmohlo, mohla by zasáhnout policie. Ale spíš se to zklidnilo,“ konstatoval Šikner. Jezný o víkendu vzpomínal také na vodáka, který se jez pokoušel sjet při povodních v roce 2013. “Zaklínil se na gumovém člunu a chlapi ho vytáhli,” popsal jezný šťastný konec vodákova nebezpečného dobrodružství.

Jaroslav Balvín