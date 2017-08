FOTO: Parkoviště u Alberta lemují haldy odpadků

Litoměřice – Denním chlebem návštěvníků parkujících u obchodního centra Galerie Na Soutoku v Želeticích je pohled na hromady odpadků.

Na nepořádek před centrem ve směru k bývalým budovám koželužny si lidé stěžují už delší dobu, k jeho úklidu se ovšem nikdo nemá.

„Jsou tu kontejnery na textil, do kterých lezou bezdomovci. Oblečení vytahují ven a pak ho tahají i do přilehlé budovy, kde přenocují. Není ale novinkou, že sem občas někdo vyveze i odpadky,“ říká jeden ze zaměstnanců prodejny v blízkosti znečištěného místa.

„Jednou jsem viděl, jak to tu uklízejí technické služby, ale od té doby s tím nikdo nic neudělal. Je to docela ostuda na tak frekventovaném místě,“ upozorňuje Jiří Válek, který právě zaparkoval před obchodním centrem.

Pozemek, kde se nepořádek, zřetelný i na letecké mapě katastru nemovitostí, nachází, je podle vedoucího Galerie Na Soutoku v majetku firmy CPI Retail Portfolio, jejíž vyjádření se redakci nepodařilo získat.



Úklid tohoto místa, kde odpadky zasahují i do parkovacích míst, už několikrát provedly Technické služby města Litoměřice, v jejichž kompetenci ale tato činnost není.

„Když nepořádek v tomto místě překročí nějakou únosnou mez, tak to uklidíme. Není to ale v našem ranku,“ uvedl Ivo Elman, ředitel litoměřických technických služeb, které tento prostor vyčistily letos už dvakrát, a to na vlastní náklady.