FOTO: Oprava lovosického autobusového nádraží za 29 milionů začíná

Lovosice - Dlouho očekávaná rozsáhlá oprava lovosického autobusového nádraží začne už v pondělí 19. června. Celý prostor se promění ve stanoviště. Přesunuty budou autobusové zastávky, odkloněný bude pěší provoz a budou omezená i parkovací stání v okolí nádraží.

Lidé, kteří autobusové nádraží využívají, chystanou revitalizaci vítají. „Konečně to tu bude vypadat lépe. Výluka se kvůli tomu dá nějaký čas vydržet," poznamenala cestující Jana.



Právě pro cestující ale znamená rekonstrukce změny. Zastávky autobusů budou přesunuté do Žižkovy ulice co nejblíže k vlakovému nádraží. Rozmístěné budou podle směru jízdy jednotlivých linek. Změna by měla trvat do 6. srpna.





„Spoje linek ze směru od Litoměřic budou vedeny z Terezínské do Žižkovy ulice na provizorní zastávky autobusů, pokračovat budou do Husovy a zpět do Terezínské ulice. Tam se již napojí na stávající trasu," vysvětlila mluvčí lovosické radnice Ivana Kocánková.



Autobusy ze směru od ÚNZ pojedou po stávající trase ulic 8. května a Žižkova, odtud ulicí Terezínská a dále po stávající trase.

OMEZÍ TO CHODCE

Omezení se dotkne také chodců mířících z vlakového nádraží nebo na něj. Pěší se tam dostanou okolo budovy tepelného hospodářství, podél vysokého paneláku.

Uzavírka autobusového nádraží omezí také počet parkovacích míst v okolí. Řidiči však budou moci využít plochu poblíž bývalého závodu Deli, která je od nádraží vzdálená pět set metrů.



„Jako částečnou kompenzaci tohoto omezení jsme po dobu uzavírky nádraží zrušili zpoplatněné parkování vedle společnosti Mondelēz," sdělil starosta Lovosice Milan Dian.



Celkové náklady na rekonstrukci vyjdou město zhruba na 29 milionů korun, z toho 23 milionů pokryje dotace.