FOTO: Na Milešovku vyrazilo z Teplic 228 běžců

Teplice - Zámecký park v Teplicích přivítal ve čtvrtek sportovce z několika měst, na soupisce bylo 228 běžců, kteří se ve dvou vlnách vydali na Milešovku.

Na sedmnáctikilometrovou trať se vydalo i několik specialistů z Ústecka, mezi kterými nechyběla Jarmila Halířová z Chabařovic, která v čase 01:34:10 dokonce vyhrála.

Mezi muži byla tentokrát skvělá běžecká konkurence, své zástupce vyslala Praha, České Budějovice, Chomutov, Most, Litvínov, Kadaň, Louny, Liberec, Litoměřice, Varnsdorf, Doksy Terezín, Ústí nad Labem a Teplice. Nejrychlejší byl Petr Cmunt z Litoměřic, kterému v mlze na Milešovce naměřili čas 01:14:09.

VEVERKY SI HRÁLY NA SCHOVÁVANOU

Před startem se většina běžců rozcvičovala v krásném parku, kde barevné listí stromů zdobilo opuštěné lavičky a černé veverky si hrály na schovávanou s dětmi i zahraničními hosty.

Běžce na asfaltových cestách doplňovali cyklisté, pejskaři a místní přeborníci na kolečkových bruslích. Prostě mraveniště sportovců.

Zkušený Jirka Vlček z Povrlů pozdravil mladého Zdeňka Pince z Třebenic, triatlonistka světových parametrů Alena Vrátná z Teplic zamávala Kateřině Ježkové z Litoměřic a potom to všechno začalo.

Barevný had z lidských těl se vydal na cestu a nikdo předem nevěděl, jak to dopadne. Na startu bylo sluníčko, v cíli mlha.

"Deset kilometrů to byla pohoda, ale já věděl, že závěrečný úsek bude krutý. Byl to můj pátý ročník a tradiční zápisníček dostal zase šanci. Ještě, že nepršelo, na některých úsecích to pěkně klouzalo. Z rozhledny nebylo nic vidět, ale na trase pod kopcem to byla paráda. Nevím, kolik tam bylo žen, některé jsem viděl pouze v cíli. Všechny byly úžasné," prohlásil urostlý mladík a ukázal palcem směrem k nebi.

Odpoledne byl v Zámeckém parku zase klid. Červený vláček na kolečkách bavil děti houkačkou, běžci mysleli na zasloužený odpočinek.

Běh Teplice - Milešovka 2017absolutní pořadí muži:

1. místo - Petr Cmunt - Litoměřice - 01:14:09

2. místo - Jan Macoun - Č.Budějovice - 01:15:37

3. místo - Richard Pleticha - Kadaň - 01:16:53

absolutní pořadí ženy:

1. místo - Jarmila Halířová - Chabařovice - 01:34:10

2. místo - Dagmar Musilová - Jílové - 01:35:09

3. místo - Alča Hájková - Lovosice - 01:36:24