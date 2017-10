FOTO: Fontána na lovosickém náměstí mizí. Byla nebezpečnou pastí

Lovosice /ANKETA/ - Po pouhých třech letech od výstavby mizí dílo pod údery sbíječek. Fontána se projevila jako nebezpečná, lidem se nelíbila. Město postaví novou.

Místo zeleně beton. I po třech letech je nová část lovosického Václavského náměstí citlivým tématem, které místní rozděluje na dva tábory. Dříve zámecký park se stromy a keři, dnes rozsáhlá, převážně betonová plocha je stále trnem v oku řadě občanů. I ti se v těchto dnech zajímají o to, co se děje v oploceném areálu v místě, kde se nachází fontána. Ta se totiž během tří let od slavnostního otevření parku stávala častým terčem kritiky kvůli vzhledu a nebezpečnému provedení. V pondělí ji město začalo bourat a postaví novou.

„K rekonstrukci jsme přistoupili proto, že s fontánou vládla všeobecná nespokojenost,“ řekl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí města. „Její provedení bylo nebezpečné, padali do ní lidi a docházelo ke zraněním. Dalšími důvody byly její vzhled a problémy se zajištěním funkčnosti a údržby,“ odůvodnil Hamerník.

Nová ohraničená a vyspádovaná fontána bude obdélníkového tvaru o rozměrech té současné. Pochozí tmavou dlažbu doplní několik desítek trysek stříkajících do zhruba metru a půl výšky. „Dokončení očekáváme do konce roku,“ slibuje Hamerník. Stavbu město financuje na vlastní náklady, které činí 2,5 milionu korun včetně DPH. Kromě viditelné části fontány projde obnovou i rozsáhlá strojovna nacházející se v podzemí. Ta je v současnosti odstrojená a čeká na osazení novými čerpadly, potrubím a elektroinstalací, z původního zařízení tam zůstane minimum.

„Jsou to zbytečně vyhozené peníze. Stačilo, aby se předchozí vedení města zeptalo lidí, co si o tom myslí, a každý by jim to rozmluvil. Každopádně je fajn, že teď si nikdo v zasněžené rádobyfontáně nezlomí nohu,“ říká lovosičan Lukáš.

Nové provedení navrhl městský architekt Michael White, autor mimo jiného rekonstrukce budovy dolního nádraží v Litoměřicích a probíhající revitalizace lovosického Kulturního střediska Lovoš.