FOTO: Na lodi poháněné sluncem vyráží na plavbu Evropou

Píšťany – Tisíce kilometrů na řece má před sebou Miroslav Cink. Právě dnes vyráží majitel píšťanské Mariny na měsíc a půl dlouhou cestu. Jeho cílem je polské město Krapkowice.

Kuriózní je, že cestou nespotřebuje přitom jedinou kapku paliva. Jeho unikátní loď s příznačným názvem Sunriver (Slunečná řeka) totiž pohání jen energie získaná ze slunce.



„Po Labi vyrazím přes Magdeburg do Berlína. Tam se napojím na kanál Spréva Odra a po Odře budu proti proudu pokračovat až do Krabkowitc," popisuje Miroslav Cink, kterému na cestě budou společnost dělat přátelé a při zpáteční cestě v úseku z Magdeburgu do Píšťan také jeho syn.



Na solární lodi, kterou si zkušený kapitán sám nechal postavit a na vodu ji poprvé spustil v červenci před třemi lety, je veškerý komfort. Nechybí vybavená kuchyňka s jídelnou, dvě ložnice, koupelny s teplou vodou a toalety.



„Vše pohání pouze solární energie," říká Miroslav Cink a vysvětluje, že obě strany lodě pokryté solárními panely pracují jako dvě samostatné jednotky. „Jsou to dvě rovnocenné energetické půlky, každá má vlastní motor a baterie," dodává.

Voda si Miroslava Cinka podmanila už v dětství. První lodičku si postavil ve 12 letech. Později závodil, složil první námořní zkoušky a začal si užívat klid a krásu moře pod plachtami.



„Začal jsem stavět námořní jachty, mimo jiné v roce 1979 Arabelu. Ta byla až za polárním kruhem, brázdila Jadran i Středozemní moře. Když zestárla a plavba na ní začala být nebezpečná, přestavil jsem ji na říční plavbu," vypráví Cink s poznámkou, že někteří lidé pak Arabele kvůli nové nástavbě říkali papaboat nebo také Cinkův panelák.



Stále více mu však vadil hluk motorů, pach nafty a výfukových plynů, výměna olejů, neustálé shánění pitné vody i pohonných hmot. Proto se mu v hlavě zrodil plán, jak by měla jeho příští loď vypadat.





„Chceme si plavbu hlavně užít. Proto je nutné jezdit potichu, vnímat šplouchání vody, cítit vánek větříku a klid přírody," říká Miroslav Cink, který už na Sunriveru jednu dlouhou cestu napříč Evropou podnikl.



Před dvěma lety projel část Německa, Belgii, Francii a Holandsko.



„Z Píšťan jsem zamířil do Lübecku a odtud jsem proplul Hanover, Antverpy, Brusel, Paříž, Nancy, Koblenz, Amsterdam, Brémy, Minden a Magdeburg a zamířil zpět do Píšťan. Za tři měsíce jsem s lodí urazil 4548 kilometrů," popisuje odvážnou plavbu Cink s poznámkou, že jeho počáteční nervozita se ukázala jako zbytečná. Jedinou závadou, se kterou se musel potýkat, byl přerušený kablík k čerpadlu.



„Tato plavba ukázala na další možná vylepšení a ta jsme také hned realizovali. Sunriver má nyní v kormidelně dokonalý PC informační systém, solární panel na ohřev teplé užitkové vody, příčný pohon zádě a zlepšený účinek kormidla," dodává.