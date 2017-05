FOTO: Most ve Štětí je v bídném stavu, oprava začne ale až za dva roky

Štětí – Most ve Štětí, který slouží již 44 let, se konečně dočká zásadní opravy. Jenže až za dva roky. Do té doby musí jeho uživatelé počítat s řadou omezení.

Most je totiž ve velmi špatném technickém stavu. Nemohou se přes něj dopravovat těžší náklady a kvůli nízkému zábradlí je také nebezpečný pro chodce i pro cyklisty, které tu jen velmi těsně míjejí auta.



O rekonstrukci mostu se přitom jedná již od roku 2012, opravy začnou v roce 2019. „Tento proces se nedá urychlit. Očekává se, že rekonstrukce mostu bude trvat 18 měsíců, oprava vlečky půl roku," uvedla Věra Píšová z investičního odboru ústeckého krajského úřadu s tím, že Ústecký kraj chce na opravy požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.



Oprava mostu bude znamenat výrazné omezení pro chodce, kteří přes most chodí do Štětí za prací či do školy nebo míří k vlakům do Hněvic. Uživatelé mostu se tak na čas vrátí před rok 1973, než byl most postaven. Tehdy tu fungoval totiž přes řeku přívoz – a nyní je ve hře možnost, že dojde k jeho obnovení.

„Vedle dlouhé objízdné trasy přes mosty v Roudnici nad Labem nebo v Mělníku je jediným řešením obnovení přívozu. Ani v tomto případě nemůžeme otálet a pustit se společně do jeho zavedení, což neznamená jen získání provozovatele, ale i zajištění přístavů a příjezdových cest s možností parkování aut," zdůraznil Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí.



Štětský most není jediným řešeným problémem v dopravě do města a ke zdejším firmám. Na trase z dálnice D8 po letos zahajovaném obchvatu Roudnice nad Labem bude navíc probíhat stavba nového dvojmostu za městem a řeší se budování obchvatu Předonína. Do té doby, než budou tyto akce dokončeny, musí se obyvatelé obcí postižených kamionovou dopravou obrnit trpělivostí. Problémovým místem je viadukt pod železnicí u Račic, který by mohlo odstranit přemostění trati.

Nákladní doprava po silnicích bude další roky na prvním místě, s tím ani velké firmy, které kladou důraz na ekologii, nic neudělají.



„Víme, že zvýšení dopravy po železnici či po vodě nemá na straně dopravců velkou podporu. Řešení nepřichází ani od státu. Přesto se snažíme některá opatření realizovat sami. V Česku jsme zavedli už tři terminály v blízkosti těžby dřeva, z kterých se do našeho závodu vypravují ucelené vlaky se dřevem," říká Jan Koubský, manažer společnosti Mondi, která také pro dopravu most ve Štětí využívá.



„Máme přesný přehled o cestě každého kamionu, který k nám přijíždí, a pro příští rok chceme uzavírat s dopravci takové smlouvy, jež nám umožní vystavit sankce například za porušení dohodnutých dopravních tras," dodává manažer s tím, že už několika řidičům stanovili zákaz vjezdu do areálu společnosti.

