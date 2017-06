FOTO: Májové veselí ukončili kácením máje

Siřejovice – V několika obcích v regionu udržují dlouhou tradici ukončení jarního měsíce májovou veselicí a kácením májek.

V sobotu 27. května proběhla slavnost v Siřejovicích, na sto lidí všech věkových kategorií prošlo průvodem obcí, uctilo u památníku oběti dvaceti rodáků, kteří padli za první světové války, a došlo do překrásného areálu dětského hřiště. Zde proběhla májová veselice s losováním o štíhlou, možná 20 metrů vysokou májku.



Průvod doprovázela dechovka Plechovanka a libochovické mažoretky. Májová veselice v Siřejovicích patří k akcím, které probíhají bez přerušení od konce války.

„Na červenec připravujeme setkání seniorů a na 19. srpna Bartolomějské posvícení, které spojíme s oslavou 790 let od založení obce. Tato slavnost bude mít zvláštní nádech, ve stejný den totiž proběhnou v obci předčasné volby. Počet zastupitelů během dvou let klesl ze sedmi pod čtyři. Počítal jsem s tím, že při vyvrcholení oslav oznámím výsledky voleb, ale ty musí proběhnout pouze v sobotu od 7 do 22 hodin, tak je budeme znát až v neděli," uvedl starosta Josef Krejza.



Malá obec patří mezi nejupravenější a v minulosti získala několik ocenění v rámci soutěže Vesnice roku. Posledním počinem vesnice je postavení obecního bytového domu s pěti byty nákladem přes šest milionů korun z vlastního rozpočtu. V červnu budou předány k užívání.



Stejně zdařilou májovou veselici uspořádal v sobotu osadní výbor ve starém Týně a na příští sobotu se chystá oslava v Žalhosticích.