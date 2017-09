FOTO: Hospic tentokrát přijely podpořit operní pěvkyně

Litoměřice - Nadační fond Kalich opět uspořádal charitativní koncert pro hospic.

Po loňském dechberoucím vystoupení skupiny The Tap Tap si tentokrát do Litoměřic pozval „tři tenory v sukních“. Tak je totiž s trochou nadsázky nazýváno úspěšné trio operních pěvkyň Andrea Kalivodová – Tereza Mátlová – Pavlína Senić, které jsou spojeny se scénami Národního divadla, Státní opery apod.



Do litoměřického domu kultury ženy přivezly nejznámější muzikálové melodie, jako například úryvky z muzikálu Cats, Phantom opery, West Side Story a mnoho dalších. Umělkyně zpívaly s klavírním doprovodem a vystoupení prokládaly sólovými skladbami.

Letos šlo o 6. ročník charitativního koncertu, na kterém v minulosti vystoupili skupina Hradištan, Ondřej Havelka a Melody Makers, Bratři Ebenové, Spiritual kvintet nebo The Tap Tap. Koncert se konal za podpory města Litoměřice v rámci Litoměřického kulturního léta.

Na konci koncertu byly předány finanční dary od nadačního fondu Kalich Alexandra Vondry a od města Litoměřice.