FOTO: Hasiči cvičí záchranu tonoucích z ledu

Píšťany – Když se člověk propadne tenkým ledem do mrazivé vody, jde při záchraně života o minuty.

A právě včasnou a správnou pomoc tonoucímu cvičili včera na píšťanském jezeře profesionální hasiči z Litoměřic.

„Cvičení je každý rok specifické. Loni jsme trénovali na pevném a tvrdém ledu s posuvnými žebříky. Letos je led měkký a propadá se," popsal instruktor litoměřických hasičů Pavel Pech s tím, že pro hasiče je pohyb na ledě, který se takto prolamuje, velmi obtížný.



Led na píšťanském jezeře včera dosahoval asi čtyřcentimetrové tloušťky. Pod kroky dospělých okamžitě praskal na menší kusy.

Takový led unese maximálně malé dítě. To se po něm dostane i dále od břehu, kde se může probořit. Pro hasiče je pak dost komplikované se k němu dostat a zachránit ho.



„Nacvičujeme různé postupy, jak tonoucího z vody vytáhnout. Jedním z nich je technika záchrany s páteřní deskou. „Hasič na desce rozloží svou váhu, takže se k tonoucímu dostane rychleji. Poté ho na desku může položit a ostatní ho pomocí lan přitáhnou zpět na břeh," popsal Pavel Pech a dodal, že páteřní desku hasiči využívají i při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Při cvičení, ale i při ostrých zásazích používají hasiči speciální obleky. Takzvaný suchý oblek, pod který oblékají ještě teplý overal, jim oproti běžnému neoprenu zajistí, že jejich tělo s ledovou vodou nepřijde do styku.



„Na Litoměřicku jsme během této zimy naštěstí nikoho z ledu zachraňovat nemuseli. V rámci republiky jsem už ale zaregistroval asi čtyři a pět případů," poznamenal Pavel Pech s tím, že pokud by na jezeře v Píšťanech skutečně došlo k propadnutí člověka ledem, byli by tam litoměřičtí hasiči do deseti minut od nahlášení události.



Cvičením záchrany člověka ze zamrzlé vody si všichni profesionální hasiči musí projít každý rok. Na jezeře v Píšťanech budou litoměřičtí hasiči cvičit ještě další dva dny. Podobné zkoušky pak čekají na hasiče také ve Štětí, Roudnici nad Labem nebo v Úštěku.