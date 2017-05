FOTO: Autor muzea křišťálových doteků: Ringo Starr mi bubnoval na dítě

Litoměřice – Světově unikátní Muzeum Křišťálový dotek bylo znovu slavnostně otevřeno, tentokrát v nových prostorách na litoměřickém Mírovém náměstí v průchodu u Pizzerie Pohoda.

V muzeu se nachází unikátní přehlídka otisků dlaní českých i světově významných osobností, které byly odlity z křišťálu. Lze mezi nimi nalézt například dlaň bubeníka The Beatles Ringo Starra, bývalého prezidenta Václava Havla, rockové legendy Kiss, zachránce židovských dětí Sira Nicolase Wintona, herce Stevena Segala a řady dalších herců, sportovců, hudebníků či politiků.



Muzeum založil spolu se svým otcem Alexandrem litoměřický sklář Jan Huňát, který je rovněž autorem všech křišťálových odlitků, na jejichž konečné podobě se domlouvá s každou osobností tak, aby ji co nejlépe sklářský výtvor charakterizoval.



Zatím posledním přírůstkem do sbírky bude odlitek dlaně zpěvačky Marty Kubišové, která se slavnostního otevření muzea zúčastnila a zanechala Janu Huňátovi svůj otisk.

„Je to pro mě samozřejmě obrovská čest a jsem hrdá, že budu součástí této unikátní galerie," pochvalovala si slavnostní akt zpěvačka, která se v letošním roce chystá

ukončit svojí pěveckou kariéru.



„Děkuji všem, kteří mě celou dobu podporovali, a jsem rád, že nám město Litoměřice poskytlo tyto úžasné prostory s překrásným výhledem na okolí," řekl Jan Huňát, autor odlitků, který se jako jeden z mála Čechů osobně setkal i s bubeníkem nejspíš nejslavnější kapely světa, The Beatles.



„Setkali jsme se po jeho posledním pražském koncertě a byl to perfektní zážitek. Ringo si dokonce sám navrhl, jak má výsledek včetně podstavce vypadat. Pak jsme si nějakou dobu povídali a utahoval si ze mě a z mé, tehdy těhotné, přítelkyně, které bubnoval paličkami na břicho, byla to velká legrace," směje se sklář, který kvůli svému nezvyklému koníčku pozdržel i start koncertu kapely Kiss před dvěma lety v Praze, aby měl dostatek času na pořízení dokonalých otisků všech čtyř celosvětově proslulých rockerů.