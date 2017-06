FOTO: Auta stojí, stavba také. Práce se u Čížkovic dva týdny nehly

Čížkovice – Semafory řízený kyvadlový provoz jedním pruhem a nepříjemné zdržení. Tím si denně musí projít řada řidičů osobní a nákladní dopravy, kteří projíždějí obcí Čížkovice u Lovosic.

Právě tady od začátku dubna probíhají na silnici I/15 spojující Lovosice a Most stavební práce při rekonstrukci propustku, který byl v havarijním stavu. Ty v tomto místě omezují jinak plynulý provoz a způsobují kromě tvorby kolon i problémy při odbočování směrem do obce a ven. Je tomu ale už dva týdny, co jsou stavební práce pozastavené a na místě se nic neděje.



„V současnosti již 14 dní na stavbě firma nic nedělá a my nevíme proč," uvedl Pavel Kimmer, místostarosta Čížkovic. „Nemáme kompetence nějak na urychlení stavby tlačit, to je v režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nám jen vadí, že tu vznikají kolony a doprava je zde opravdu problematická. Pokud se ale dodrží slibovaný červencový termín dokončení, tak to ještě nějak vydržíme," pokračuje Kimmer s upřesněním, že polovina silnice je v současnosti dokončená a druhá polovina byla pouze vybagrovaná a od té doby se stavba nepohnula.

„Domníváme se, že stavitel nestíhá, ale bližší informace doposud nemáme. Zbývá už jen položení několika trubek a připojení ke stávajícímu odtoku, podle mě nic složitého na tom není," doplnil místostarosta.



Řidiči, kteří se těšili na začátek července, kdy měla být stavba původně dokončena, budou ale muset být ještě několik dalších týdnů trpěliví.

Stavba, která je akcí ŘSD a má v současné době stavební povolení od krajského úřadu do 2. července letošního roku, se setkala s komplikacemi a termín dokončení bude muset být posunut.



„V současnosti probíhá technologická přestávka, během které se řeší neočekávaná kolize vodovodního řadu," řekl Deníku zástupce stavební firmy Insky, která je zhotovitelem stavby.

„Stavební práce opět zahájíme příští týden a plánovaný termín dokončení stavby se posune na poslední týden v červenci," doplnil zástupce firmy, který je za probíhající stavbu zodpovědný.



„Jezdím tudy každý den a provoz je tu nejhorší ráno a dopoledne. Navíc tu došlo i k několika dopravním nehodám, protože v tomto ač přehledném místě řidič kolonu většinou nečeká," řekl řidič Karel, který přes problematický úsek projíždí i několikrát denně.

Řidiči se tak musí obrnit trpělivostí, zvýšit v tomto úseku pozornost a doufat, že nový termín nebude muset být kvůli komplikacím opět posunut.