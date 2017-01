Firmy chtějí budovat zařízení pro nemocné Alzheimerem

Litoměřicko – Specializované domovy i stacionáře a další služby nabízejí lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí i zařízení na Litoměřicku. Spadají pod páteřní síť zařízení, která jsou jak krajská, tak i privátní.

O nemocné Alzheimerem se starají například v Domově seniorů Kréta v Terezíně.Foto: Deník/Karel Pech

Podle náměstka hejtmana pro sociální záležitosti Martina Kliky je kapacita zařízení většinou dostatečná. Domovů se zvláštním režimem pro nemocné Alzheimerem je v kraji sedmnáct.



Jedním z nich je i domov v Milešově, který spravuje kraj. Má kapacitu 87 lůžek a určen je pro lidi nad padesát let. Měsíční pobyt v něm vyjde na zhruba devět tisíc korun. Více specializovaných zařízení má kraj, města a obce mají většinou klasické domovy pro seniory. „Větší část této specializované péče držíme my, protože obce by to finančně neutáhly,“ poznamenal Martin Klika.

ZAŘÍZENÍ MÁ DIAKONIE I FARNÍ CHARITA

Mimo to v Ústeckém kraji provozují zařízení se zvláštním režimem i soukromé firmy nebo diakonie. Diakonie České církve evangelické provozuje dům se zvláštním režimem v Krabčičích na Roudnicku. Zařízení s 26 lůžky má také Farní charita Litoměřice.



V Terezíně na Litoměřicku vzniklo přestavbou někdejší vojenské nemocnice privátní zařízení Kréta, které nabízí pro nemocné Alzheimerem více než stovku míst.



Menší podobná zařízení mají v Děčíně a v Mostě, v obou případech spadají pod příspěvkové organizace. Podle Kliky mají zájem o vznik dalších zařízení privátní firmy. Hlásí se řada soukromých firem, které by z toho do budoucna rády profitovaly. „Všechny by rády vytvořily velká zařízení od osmdesáti do stopadesáti míst,“ doplnil Klika.



O vznik menších zařízení nemají podle Martina Kliky firmy zájem.



„Chtějí jedno obří zařízení a při provozu na těch osmdesát až sto lidí už se to vyplácí,“ doplnil hejtmanův náměstek. Současná kapacita zařízení se zvláštním režimem je podle kraje spíš dostatečná.



„Že by byl výrazný převis žádostí, toho si nejsem vědom. Vím, že v některých částech kraje to může být,“ dodal Klika. Více chybějících míst je v klasických domovech pro seniory.



Mimo pobytová zařízení fungují v Ústeckém kraji také terénní služby nebo denní stacionáře. Ambulantních služeb existují více než čtyři desítky.