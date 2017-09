Evropský týden mobility nabídne v Litoměřicích cyklozávody i MHD zdarma

Litoměřice - Od soboty 16. září do neděle 24. září proběhne v Litoměřicích několik akcí u příležitosti Evropského týdne mobility. První akcí bylo páteční zábavné odpoledne na Střeleckém ostrově, kde nechyběly soutěže jak pro děti tak i pro dospělé.

V sobotu 16. září vyrazí z Litoměřic na kopečky dva cyklobusy. Cyklisté se z autobusového nádraží zdarma svezou v 10 hodin na Mukařov nebo ve 12 hodin na Kletečnou. Na výlet je nutné se předem registrovat na telefonním čísle 777 599 333.



V neděli 17. září zase zájemci budou moci vyrazit z litoměřickým klubem českých turistů do Zubrnic. Sraz je v 10 hodin na parkovišti v ulici Na Valech (u soudu). Rezervace je nutná na telefonu 728 043 958. Doprava do Zubrnic bude pro účastníky zdarma, vstupné do památek v historické vesnici si každý bude hradit sám.



V pondělí 18. září připravila pro mateřské školy program litoměřická knihovna. Na děti čeká čtení a hraní s knížkou Recyklované pohádky.

V úterý 19. září bude patřit prvňákům. Na dopravním hřišti v Jiráskových sadech pro ně bude připravený program s názvem Bezpečná cesta do školy.

Ve středu 20. září se koná cyklohappening pro širokou veřejnost. Akce bude zaměřená na správné a viditelné osvětlení cyklistů. Sraz je u prodejny a půjčovny kol na parkovišti U Hvězdárny. Cyklisté pak vyrazí na trasu přes Mírové náměstí na Střelecký ostrov. Prodloužená trasa pro dospělé povede přes Třeboutice do Lounek.



Čtvrtek 21. září bude zaměřený na seniory. V domově U trati si vyzkoušejí například jízdu na elektrokolech, v elektromobilech či na elektroskútru.



V pátek 22. září budou se koná akce Den bez aut. Litoměřická MHD bude po celý den jezdit zdarma.



Součástí Evropského týdne mobility bude také cyklomaraton MTB tour. Ten se uskuteční v neděli 24. září. Trasy závodu budou přizpůsobeny dětem, dospělým i profesionálním cyklistům.