Dům dětí a mládeže Rozmarýn otevře opět přes 60 kroužků

Litoměřice – Obdobně jako v minulém školním roce chystá zdejší DDM Rozmarýn i v tom nadcházejícím postupně od poloviny září otevřít přes 60 kroužků.

Ilustrační fotoFoto: Ivo Chrástecký

Volná místa v kroužcích bude DDM postupně aktualizovat. Pracovat by měly pod vedením zkušených instruktorů opět v rekonstruovaném objektu v Plešivecké ulici.



Prázdninová činnost, což byly převážně příměstské tábory, probíhala v době oprav v areálu dětského dopravního hřiště v Jiráskových sadech. Tam se také odehraje 1. září od 9 do 12 hodin rozloučení s prázdninami a 5. září od 13 do 17 hodin den otevřených dveří, na kterém se většina kroužků představí.

Příští týden proběhne poslední příměstský tábor DDM, který pořádá Technický klub mládeže v prostorách ZŠ a MŠ Lingua Universal. Účastníci se budou mimo jiného věnovat výrobě ze dřeva.