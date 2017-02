Doskočil s Rývou opustili město třetí branou

Litoměřice – Královské město si vysloužilo velkou pozornost historiků a fotografů, kteří o něm napsali řadu knih. Velmi plodná je dvojice Oldřich Doskočil – Pavel Rýva, která během pěti let shromáždila informace do čtyř knih pojednávající nejen o Litoměřicích.

AUTOŘI publikací Oldřich Doskočil (vlevo) a Pavel Rýva budou po křtu připraveni odpovídat na dotazy návštěvníků. Foto: Deník/Karel Pech

Ve dvou posledních publikacích, které opět vydalo Vydavatelství BARON, historik a fotograf vyrazili z města na loďce nejprve po proudu Labe, poté i proti jeho toku, jak říkají, třetí branou. Proto knize také dali název Z Litoměřic třetí branou proti proudu Labe až na Říp. Obě knihy z plavby po řece s malými odbočkami jsou doplněny pověstmi, které se vážou k místům, kde jejich loď zakotvila.



„V předchozí knize z míst, kde původně žilo převážně německé obyvatelstvo, jsou pověsti vesměs německé. Získali jsme je díky sběrateli a překladateli Vladimíru Valtovi. Některé jsou zařazené i v „přílepku" posledního svazku. Jak jsme se vzdalovali od Litoměřic, cítili jsme z nich jazykový zlom a lehký nacionalismus. Velmi cenné jsou zvláště pověsti z období třicetileté války, z pobytu švédských vojsk," říká Oldřich Doskočil.



„Mysleli jsme, že to budeme mít tentokrát jednodušší, ale opak byl pravdou. Na trase sice nejsou hrady, ale zámky a řada kostelů, ke každému se vázala pověst a život spousty osobností," dodává historik.



Krátce po vyplutí odbočili po Ohři do Terezína a pokračovali do Počapel, kde je zaujal kostel s bohatým inventářem a postavou bývalého faráře.



V Lounkách navštívili kostel a zvonici a zaznamenali natáčení muzikálu Starci na Chmelu. V knize se objevuje i záznam o druhém filmu Lidice, a to v Chcebuzi, ale také zdokumentování interiéru zámku v Zahořanech.



„Na Řípu jsme byli v době ekumenické pouti, to byl pro mne největší zážitek. Obdobně tomu bylo z fotografování obyčejných lidí v Lounkách nebo ze setkání s malířem v Chcebuzi. Nejvíc práce mi dal záběr soutoku Ohře s Labem, který je na obálce knihy. Tam jsem byl v době rekonstrukce mostu celkem šestnáctkrát," prozradil Pavel Rýva.



Příznivci historie mají možnost získat knihu mezi prvními, a to při jejím křtu ve čtvrtek 23. února od 16 hodin v prostorách gotického hradu. Dá-li Bůh, tak první díl další publikace o historii litoměřického hřbitova a osobnostech, které jsou na něm pochovány, by mohl být vydán už v tomto roce.