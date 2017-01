Dobrovolníci podpořili charitativní projekt Sněhuláci pro Afriku

Litoměřice – Pátému ročníku charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku v letošním roce přálo počasí. Sníh se včera ještě stále držel i ve městech, bylo tedy možné vyrobit celou armádu sněhuláků.

DO CELOSTÁTNÍHO projektu se v Litoměřicích zapojila Základní škola Na Valech, která akci uspořádala na zahradě u malé budovy školy v Masarykově ulici. Foto: Deník/Karel Pech

Do celostátního projektu se v Litoměřicích zapojila Základní škola Na Valech, která akci uspořádala na zahradě u malé budovy školy v Masarykově ulici. Vstupné na akci činilo 20,- či libovolný vyšší příspěvek, v jehož ceně byl i teplý čaj a sušenka. Výtěžek z akce bude použit na přepravu jízdních kol dětem do Gambie a také na opravu těchto kol.

Přeprava proběhne na jaře a na podzim letošního roku. Cílem celé akce je přepravit do Gambie až 1600 kol a usnadnit tak stejnému počtu dětí dalekou cestu do školy.



„Akce se vydařila, škoda jen, že sníh byl sypký a nebylo proto možné stavět sněhuláky do výšky. I tak jsme si ale poradili a sněhuláků je tu spousta," vysvětlil ředitel pořádající školy Petr Klupák. Pro všechny zúčastněné byla na závěr celé akce připravena bohatá tombola.