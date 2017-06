Dobrá zpráva pro řidiče: Dva nové kruháky plánují v Lovosicích

Lovosice – Řidiči, kteří projíždějí přes Lovosice, se v budoucnu dočkají dvou nových kruhových objezdů, které by jim měly usnadnit plynulejší průjezd přes město. Vedení lovosické radnice už o nových křižovatkách začalo jednat se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na křižovatce u siřejovické kapličky již kruhový objezd v minulosti byl.Foto: Deník/Karel Pech

Kruhové objezdy chce město nechat postavit prostřednictvím ŘSD v místě křížení silnice I/15 s ulicí Terezínská, označovaném „u jatek", a dále pak u siřejovické kapličky, kde kruhový objezd již v minulosti jednou byl.



V prvním případě by se měla kruhová křižovatka začít budovat v druhé polovině roku 2019. Dříve se to zřejmě nestihne.



„V tuto chvíli probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, její dokončení předpokládá ŘSD do konce října 2017," uvedla mluvčí Lovosic Ivana Kocánková a dodala: „Následovat budou projekční práce a vydání stavebního povolení, které by stavebník mohl získat v lednu 2019. Takto nastavený harmonogram je podle vedení ŘSD reálný."

"Křižovatka u jatek je nebezpečná a nepřehledná, kruháč tu měl být postaven už dávno. Vždyť tady každý den minimálně někdo troubí a kolikrát to skončí i bouračkou," popisuje často zmatený provoz zaměstnanec firmy sídlící nedaleko křižovatky.



Ve druhém případě ovšem provází vybudování kruhového objezdu komplikace. Generální ředitelství ŘSD se k akci vyjádřilo negativně a došlo k pozastavení přípravných prací projektu. V místě původní stykové křižovatky na okraji Lovosic směrem na Siřejovice byl vybudován provizorní kruhový objezd, vyznačený pouze betonovými svodidly, již před časem a i přes to, že se v praxi osvědčil, byl opět zrušen.



„Okružní křižovatka byla zřízena jen jako dočasné řešení kvůli změně zatížení křižovatky z titulu vedení objízdných tras po dobu stavby dálnice D8," vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Loni na jaře se však provizorně vyznačená kruhová křižovatka změnila v původní křižovatku stykovou, kdy důvodem mělo být podle ŘSD pominutí její potřeby po dokončení úseku D8 Lovosice – Bílinka a neodpovídající technické parametry.



„Dopravní inspektorát usiloval o zavedení stabilního kruhového objezdu vzhledem k faktu, že zde vyjíždějí hasiči nebo záchranná služba. Z vlastních zkušeností víme, že zde často dochází k nebezpečným situacím, ale bylo ovšem rozhodnuto jinak," řekl Vladislav Kovařík, dopravní inženýr.



„Budeme se snažit změnit názor ŘSD. Provizorní křižovatka byla bezpečnější a bránila řidičům v rychlé jízdě. Toto stanovisko podporuje také policie. Naše oficiální vyjádření jsme již na ředitelství ŘSD zaslali a budeme znovu jednat s orgány společnosti o otevření této problematiky," uvedl starosta Lovosic Milan Dian.



Ke změně názoru ŘSD by mohl napomoci také fakt, že kromě hasičské stanice zde bude nově vybudováno stanoviště pro výjezd záchranné služby, které se bude přesouvat z původních prostor pod lovosickou Základní uměleckou školou.