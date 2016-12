Divoké prase roztrhlo myslivci kůži na břiše

Miřejovice – „Mířil na mladé bachyně, a když vystřelil, náhle se za nimi vyřítil asi stočtyřicetikilový kanec, který ho okamžitě napadl," popsal začátek nešťastné události člen žitenického mysliveckého sdružení Petr Mráček.

PŘED divokým prasetem si nemohou být jisti ani zkušení myslivci. Foto: Deník/Karel Pech

K vážnému zranění myslivce došlo na druhý svátek vánoční na Miřejovické stráni nedaleko Litoměřic při naháňce divokých prasat. Devětašedesátiletého myslivce z Bohušovic nad Ohří napadl naštvaný divočák tak brutálním způsobem, že skončil s roztrženým břichem v ústecké nemocnici.



„Rozsah poranění naštěstí nebyl natolik závažný, jak se na první pohled zdálo. Divočák muži svými zbraněmi sice roztrhl kůži na břiše, ale nezasáhl mu žádné vnitřní orgány," prozradil Petr Mráček a dodal, že zraněný muž má za sebou operaci a cítí se dobře.



ZÁCHRANKA I POLICIE NA MÍSTĚ

Na pomoc zraněnému ihned po incidentu přispěchali litoměřičtí záchranáři, kteří přivolali i kolegy z krajské letecké záchranky. „Na místě jsme zasahovali. Po prvotním ošetření byl muž letecky transportován na traumatologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem," poznamenal mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.



Na místo přijeli také policisté z Litoměřic. Policejní mluvčí Petra Trypesová uvedla, že policisté na místě událost prošetřili, ale nezjistili žádné pochybení. Případ kvalifikovali jako nešťastnou náhodu.



V DOBĚ PÁŘENÍ JSOU NEBEZPEČNÁ

Adolf Rolínek z okresního mysliveckého spolku upozorňuje, že právě v tomto období mohou být samci divokých prasat nebezpeční. „Je doba páření a kňouři si hlídají bachyně," vysvětlil Rolínek s tím, že divoké prase může být pro člověka nebezpečné také v případech, kdy je poraněné a cítí se ohroženo.



„Pokud narazíte na zraněného divočáka, je nejlepší volbou utéct. Záleží to na ale míře jeho poranění. Pokud má zasažené takzvané měkké orgány, velmi ho to bolí a je o to více nebezpečný," řekl Rolínek a dodal, že v období od března do dubna jsou nebezpečné hlavně bachyně, které si hlídají svá mláďata.



K podobnému případu, kdy divoké prase napadlo člověka, došlo na Litoměřicku také loni. Dva myslivce tehdy divočák napadl poblíž obce Rýdeč. Muži šli zkontrolovat ohradu s ovcemi, když na ně divoké prase zaútočilo. Ani jeden z mužů nebyl v tu chvíli ozbrojený a prase je tak dokázalo vážně zranit. Muži byli hospitalizováni v litoměřické nemocnici s vážnými zraněními končetin, ale mimo ohrožení života.