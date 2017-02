Dětský domov v Dlažkovicích získal sociální automobil

Dlažkovice – Zdejší dětský domov, ve kterém žije na 60 obyvatel, se neobejde bez automobilu, kterým personál dopravuje děti ke spojům nebo přímo do školy, ale také k lékaři a za dalšími službami a záležitostmi.

Jedno vozidlo pomalu dosluhuje, ale od druhého, od stejné agentury Kampakt v Poděbradech, převzala ve čtvrtek ředitelka domova Ivana Pettrichová klíčky a doklady.



Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci firem, společností a dokonce několika obcí, které se na získání vozidla v hodnotě necelých 300 tisíc korun podílely. Náklady na pořízení vozu se umořují nalepenou reklamou.

„Zástupci agentury nás nemuseli dlouho přesvědčovat, víme, že je to příspěvek pro správnou věc. Kdo jiný, než naše děti, potřebují podporu. Je jen škoda, že se na druhé straně vyhazují peníze za zcela zbytečné věci," uvedl ředitel společnosti Astur ve Straškově – Vodochodech.



Reklamní agentura realizuje projekt sociální automobil už 20 let a v posledních letech každoročně předá v celé ČR organizacím se sociálními službami na 50 vozů. Několik jich byla předala i v litoměřickém okrese, po dlažkovickém dětském domově, který je současně ZŠ praktickou a Praktickou školou, by ho měla na jaře získat Farní charita Litoměřice.



Přáním pedagogů je nyní získat multifunkčního hřiště. Sport je totiž největší zálibou mladých obyvatel domova, ve skromných podmínkách se dokážou připravit k pěkným výkonům, což dokazuje výzdoba interiéru desítkami pohárů.