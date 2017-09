Děti z Boženy zkontrolují rodiče i na dálku

Litoměřice - Komunikaci učitelů s rodiči zajišťuje na ZŠ Boženy Němcové nový systém.

Zahájení školního roku na ZŠ Boženy Němcové.Foto: archiv školy

Svěží, moderní, intuitivní a levný. Takový je podle vedení Základní školy Boženy Němcové informační systém EduPage. Škola na něj přechází ze systému Bakaláři od tohoto školního roku.

„Když jsem se to o prázdninách dozvěděl, hned jsem si chtěl EduPage vyzkoušet,“ svěřuje se Matěj Hruška z 9. A. „Líbí se mi elektronická třídnice, do které mají přístup i rodiče. Když se mě zeptají, co bylo ve škole, tak klasická odpověď, že nic, už nezabere. Ani se nemusejí ptát, můžou se rovnou podívat sami,“ směje se Matěj.

Do systému se učitelé, rodiče i děti dostanou prostřednictvím internetového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Pod jedinečným přístupovým jménem a heslem bude moci rodič zkontrolovat známky svého dítěte a podepsat je. Nebo se podívat na jeho absence.

Rodiče dokonce budou moci učitelům zasílat elektronicky omluvenky. Co když si však dítě zjistí heslo rodiče a omluví se samo? „To se samozřejmě může stát,“ potvrzuje zástupce ředitele a informatik školy Josef Kupka. „Jako když žáci falšovali podpis rodiče do žákovské. Pokud na to přijdeme, rodič si heslo změní.“

„RODIČE TO ZVLÁDNOU“

Užívání systému platí asi pro 200 dětí na druhém stupni školy. „Menším dětem jsme zachovali klasické žákovské,“ říká ředitel školy Václav Hanč. Počítá s tím, že EduPage budou využívat všichni rodiče. „Známe je. Zvládnou to,“ je přesvědčený ředitel. Pokud by nějaký rodič neměl internetové připojení ani mobil s daty, může se zastavit v počítačové učebně školy.

Už druhým rokem mají EduPage na litoměřické Základní škole Ladova. Systém tu ale využívají omezeně, hlavně pro školní matriku, vysvědčení a nástěnku. Ředitel školy Václav Červín velkým fanouškem nových technologií není. „Pro mě je to složité. Já jsem stará škola,“ krčí rameny ředitel „Ladovky“. „Přílišná digitalizace škol je podle mě spíš ke škodě. Děti přestávají umět pořádně číst, psát či formulovat věty. Vše za ně dělá počítač,“ dodává Červín.

Jaroslav Balvín