Deník vyzkoušel lídry, jak znají Ústecký kraj. Oříškem byla Milešovka

Ústecký kraj /KVÍZ/ - Udělejte si stejný test, jaký jsme dali osmi lídrům stran z Ústeckého kraje.

Dlouhou cestu do Rumburka krátí lídrům hry a kvízy.Foto: Deník/Karel Pech

Jak se říká nejvyššímu vrcholu Českého středohoří Milešovce? Tak na této otázce ztroskotalo všech osm volebních lídrů hlavních politických stran v Ústeckém kraji.

„Větrná hora,“ odpověděl lídr TOP 09 Michal Kučera. Právě on byl nejblíže správné odpovědi. Milešovce se totiž říká Hromová hora (překlad z jejího německého názvu Donnersberg), což přesně vystihuje její zvláštnost. Na Milešovce se totiž za rok odehraje nejvíce bouřek z celého Česka.

Volební jedničky Ústeckého kraje vzal Deník na ojedinělou předvolební akci pod názvem „S lídry Deník-busem za voliči“. Během ní jsme jeli autobusem z krajského města do Rumburku, abychom tam diskutovali s místními o jejich ohrožené nemocnici a následně vedli společnou debatu v kongresovém sále.

Protože cesta do Šluknovského výběžku trvá přes hodinu, zabavili jsme lídry dvěma kvízy a anketními otázkami. Dnes vám prozradíme, jak dopadl kvíz týkající se znalostí Ústeckého kraje (můžete si ho sami zkusit vlevo vedle článku).

Zajímavé je, že „přezdívku“ Milešovky neznal ani lídr Realistů Jiří Hynek, který druhý den po akci Deníku vyrážel na výlet právě na „královnu“ Českého středohoří. „Opravdu si nevzpomenu,“ povzdechl si Hynek.

NEJLEPŠÍ BYL BRABEC

Politikům jsme celkem položili 15 otázek týkajících se Ústeckého kraje. Někdy jsme jim uznávali ne zcela přesné odpovědi (dávali jsme toleranci), jako například v otázkách na rozlohu kraje a počet obyvatel.

Záludností se například ukázala otázka na nejvýše položený bod Ústeckého kraje. Mnozí se domnívali, že jde o vrchol Klínovce (1244 m n. m.), ovšem ten leží v Karlovarském kraji. Michal Kučera si tipl Milešovku (837 m n. m.), ale pravda je jiná. Jedná se o svah hory Klínovec (1225 m n. m.), který už patří do Ústeckého kraje.

Jak si lídři vedli?Richard Brabec (ANO) 10

Michal Kučera (TOP 09) 9

Hana Aulická Jírovcová (KSČM) 9

Jaroslav Foldyna (ČSSD) 9

Karel Krejza (ODS) 8

Michal Pehr (KDU) 8

Jiří Hynek (Realisté) 6

Tereza Hyťhová (SPD) 6

Číslo označuje počet správných odpovědí.

Nejlépe nakonec v testu dopadl ministr životního prostřední a lídr hnutí ANO Richard Brabec. Ten dokázal správně odpovědět na 10 otázek. Společně s Karlem Krejzou (ODS) například věděl, které je nejteplejší místo v republice. Je to obec Žitenice u Litoměřic (průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje 9,42 °C).

Naopak hůře se tentokrát vedlo učitelce Tereze Hyťhové z SPD, která trefila jen 6 odpovědí. Přitom v kvízu na téma krajského města Ústí n. L. byla druhá nejlepší.

Jak dobře znáte Ústecký kraj?1. Jaká je rozloha Ústeckého kraje?

2. Kolik obyvatel žije v Ústeckém kraji podle posledního sčítání?

3. Který je nejnižší bod Ústeckého kraje?

4. Který je nejvyšší bod Ústeckého kraje?

5. Jak se také říká nejvyššímu vrcholu Českého středohoří Milešovce?

6. Od počátku 13. století vznikala na území dnešního Česka síť královských měst. Která města z dnešního Ústeckého kraje k nim patřila?

7. Které místo v Čechách je uváděno jako nejteplejší?

8. Který okres kraje je nejlidnatější a kolik má obyvatel?

9. Který okres je největší co do rozlohy?

10. Který okres má nejhustější osídlení?

11. Který okres má největší počet obcí?

12. Která města mají v Ústeckém kraji 50 000 obyvatel (+- 1 500 obyv.)?

13. Které město je větší? Žatec nebo Louny?

14. Kolik obyvatel má Rumburk?

15. Jak se jmenuje nejmenší obec s fotbalovým klubem, který byl v I. lize?



Správné odpovědi:1: 5 335 km2, 2: 821 377 obyvatel, 3: Hřensko (113 m n. m), 4: svah Klínovce (1 225 m n. m.), 5: Hromová hora, 6: Žatec, Kadaň, Louny, Most, Ústí nad Labem a Litoměřice, 7: Obec Žitenice u Litoměřic (průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje 9,42 °C), 8: Děčín (131 313 obyvatel), 9: Louny (1 118 km2), 10: Ústí (295 obyv. na 1 km2), 11: Litoměřice (105), 12: Teplice, Děčín, Chomutov, 13: Žatec (19 200 obyv.), Louny (18 400 obyv.), 14: 11 179 obyvatel, 15: Blšany.