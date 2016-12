Další ročník soutěže Little star klepe na dveře

Litoměřice - Profesor Eduard Klezla, hudební pedagog a hlasový poradce, který se mimo jiné proslavil i účastí v porotě SuperStar, moderátorka, modelka a nyní i zpěvačka Iva Kubelková, zpěváci Dalibor Janda a Petr Kotvald, ale i herec a muzikant Milan Peroutka.

Little Star 2016Foto: Deník/Karel Pech

To jsou zvučná jména porotců, kteří vyberou vítěze již 6. ročníku pěvecké soutěže Little star, pořádané Městskými kulturními zařízeními (MKZ) v Litoměřicích. Pro pěvecky nadané děti a mládež jde o ojedinělou příležitost předvést své umění. Posílat přihlášky je možno do 31. ledna 2017.

Soutěž, která zpočátku měla pouze regionální ambice, se během pěti let stala celorepublikovou a v loňském roce již mezinárodní akcí. „Určena je jednotlivcům, kteří se mohou přihlásit do jedné ze tří věkových kategorií ohraničených dovršením třinácti, šestnácti a osmnácti let. Pro zapsání do příslušné kategorie je rozhodující věk v době konání semifinále," upozorňuje ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.

Semifinále se koná v sobotu 25. února 2017 v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. Velké finále, na kterém vystoupí ti nejlepší z každé kategorie, vypukne 7. dubna v 18 hodin v hlavním sále Domu kultury v Litoměřicích. Soutěžící kategorií B a C doprovodí ve finále živá kapela, zatímco účastníci nejmladší kategorie A zazpívají s klavírním doprovodem.

Opět budou připraveny zajímavé ceny. „Všichni přihlášení obdrží voucher na tři devadesátiminutové lekce zpěvu, tance a herectví od společnosti Talent Company, která je partnerem soutěže, stejně tak jako kapela Hodiny, která postupujícím předá svá nová CD," uvedla ředitelka Kmoníčková.

Finalisté budou soutěžit mimo jiné o titul LITTLE STAR 2017, čtrnáctidenní pobyt na Talent campu, nabídku sólového vystoupení v rámci hlavního programu litoměřického vinobraní 2017 nebo o účast na jedinečném Dni otevřených dveří na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka věnovaném pouze finalistům soutěže s možností individuálních konzultací s pedagogy z oddělení muzikálu a oddělení populárního zpěvu.

Přihlášky a veškeré informace pro zájemce jsou k dispozici na www.mkz-ltm.cz. Videozáznam loňského finále je možné zhlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=XRQymi2J23U&feature=youtu.be