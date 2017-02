Čím více lidé v Prackovicích třídí, tím více šetří

Prackovice nad Labem - V Prackovicích zrušili kontejnery na tříděný odpad a jejich vývoz. Ušetřili tím zhruba 140 tisíc korun.

Prackovice nad Labem, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Namísto toho obec zavedla pytlové svozy, nakoupila lis a z dotace pořídila svozové vozidlo. Současně snížila frekvenci vývozu směsného odpadu na jednou za dva týdny, což znamenalo další úsporu 180 tisíc korun.

Deficit mezi příjmem z poplatků a náklady na likvidaci odpadů, který obec v minulosti dotovala téměř 400 tisíci korun se tak po roce zkušeností s novým systémem snížil na 100 tisíc korun. Základem pro výpočet ročního poplatku 500 korun na osobu se stal počet nasbíraných pytlů s tříděným odpadem. Vyhláška zahrnuje řadu slev a domácnosti, které se třídění věnují poctivě, tak můžou ušetřit až 500 korun, ty vícegenerační ještě víc.

Obec tak hodlá docílit konkrétního dopadu vyhlášky na obyvatele. Jiná sídla slibují, že poplatek za odpad sníží podle výsledku třídění, ale v něm se schovávají i ti, kteří se třídění věnují jen okrajově nebo vůbec a recyklovatelný materiál z jejich domácnosti končí v odpadu směsném. Snížení poplatku je pak velmi malé a obyvatele k třídění příliš nemotivuje.

„Stejně jako řada dalších obcí, i my máme sběrné místo, do kterého lidé můžou vozit odpad, ale mimo to sem naši pracovníci svážejí od domů vytříděný odpad ukládaný do pytlů. Pytle se zaevidují a ve sběrném místě se odpad ještě jednou přetřídí a slisuje do balíků. Za čas ho odvezeme odběrateli, utržíme za něj peníze a tím snížíme náklady na svoz směsného odpadu. Rozhodli jsme se snížit také množství ukládaného biologicky rozložitelného odpadu a za pomoci dotace pořídili do každé domácnosti kompostér," vysvětluje starostka Andrea Svobodová Křešová.

A jak lidé v Prackovicích nad Labem a místní části Libochovice nad Labem můžou skutečně ušetřit? Sleva za každý odevzdaný plný pytel s tříděným odpadem činí pět korun, přičemž domácnosti o jednom členovi se může započítat maximálně 50 pytlů, tudíž sleva 250 korun. Domácnostem o dvou a více členech je započítáno maximálně 100 pytlů a sleva 500 korun. Vícegenerační domácnosti na jednom čísle popisném můžou využít slevy odděleně.

Nová vyhláška o odpadech v Prackovicích vychází z analýzy ročních zkušeností s tříděním recyklovatelných odpadů v obci.