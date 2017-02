„Chyby jsem nacházel i v zadáních testů,“ říká úspěšný student

Lovosice – Václav Roh se letos se chystá k maturitě. Jeho další životní směr není těžké odhadnout již z první odpovědi v rozhovoru.

Tento devatenáctiletý kluk z Libochovic zaznamenal v letošním roce obrovský úspěch v soutěži Best in English, která se koná on-line. V konkurenci sedmi tisíc vrstevníků z České republiky obsadil student lovosického gymnázia obdivuhodné šesté místo. V měřítku celosvětovém, kdy se zúčastnilo 15107 žáků pak jeho výkon stačil na celkové 18. místo.



Kolik jazyků ovládáte?



Mluvím samozřejmě česky a anglicky, mimo to se ve škole učím rusky.

Jsou vaše znalosti anglického jazyka dílem školní výuky nebo se studiu věnujete i ve volném čase?



Angličtinu jsem se naučil okolo devíti let, často jsem hrál on-line hry s anglicky mluvícími lidmi, z čehož jsem pochytil základy k tomu, co umím dnes. Znalosti jsem pak rozšiřoval čtením internetových diskuzí a článků. Na základní škole jsem se spíše neučil, občas jsem dokonce nacházel chyby v zadáních testů od učitelky.



Jak probíhala vaše účast v soutěži?



Účastnil jsem se již minulý rok a soutěž probíhala stejně. Dělal jsem ji společně s ostatními žáky ve školní učebně informatiky pod dozorem učitelů. Maximální doba trvání byla 60 minut, nakonec mi celý test zabral zhruba 40 minut. Nejtěžší částí pro mě bylo odpovídat na otázky k videím. Přestože správná odpověď měla být jen jedna, přišlo mi, že někde jich je správně více.



Jak jste se na soutěž připravoval?



Jelikož nebylo zadáno, co v soutěži bude, ani jsem se nijak nepřipravoval. Minule jsem to zkazil částečně proto, že jsem spěchal, abych test dodělal co nejdříve a měl tak krátký čas splnění. Tentokrát jsem do toho ale šel s tím, že je důležitější provést důkladnou kontrolu.



Máte nějaký zajímavý zážitek přímo ze soutěže?



Myslím, že celý test nebyl zdaleka tak stresující, jako po odeslání testu následujících asi 10 sekund čekání na vypočítání bodového výsledku. Měl jsem pocit, že mi srdce vyskočí z hrudníku.



Čekal jste, že byste se mohl tak dobře umístit?



S výsledkem jsem byl velmi spokojený a počítal jsem s tím, že skončím v top 50. Svým umístěním jsem tedy byl velmi příjemně překvapen.



Jak plánujete využít výbornou znalost jazyka v budoucnu?



Plánuji cestovat, k čemuž se mi angličtina bude určitě hodit. Co se práce týče, plánuji pracovat v IT, ve kterém je v angličtině dostupné obrovské množství zdrojů, diskuzí a učebního materiálu, k jehož pochopení je nutná pokročilá znalost jazyka.



Co byste doporučil studentům, kteří se na tuto soutěž teprve chystají?



Ze všeho nejvíce po sobě test zkontrolovat kvůli chybám! V soutěži se při mých účastech objevily útržky z anglických talk show nebo z populárních youtube kanálů – pamatuji si např. The Tonight Show a youtube kanál SciShow, takže by bylo chytré za účelem přípravy poslouchat takové rozhovory nebo výuková videa.