Chřipka má na svědomí dva životy

Litoměřicko – Počet lidí s akutním respiračním onemocněním a chřipkou na Litoměřicku je stále vysoký. Epidemie však v okrese vyhlášená není.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na 100 tisíc obyvatel aktuálně připadá 1219 nemocných, tedy necelých tři sta pod epidemiologickým prahem. Deníku to řekla vedoucí hygienické stanice v Litoměřicích Ladislava Matějíčková.



„Největší nemocnost evidujeme nyní mezi dětmi od narození do pěti let a dále mezi staršími dospělými," řekla Matějíčková s tím, že nemocnost mezi dětmi by mohly ovlivnit současné jarní prázdniny.



Na komplikace způsobené chřipkou zemřeli na Litoměřicku dva lidé. „Jednalo se o starší osoby, které měly ještě jiná vážná onemocnění a chřipka jim přitížila," poznamenala hygienička a doplnila, že podle hlášení lékařů je stav onemocnění na Litoměřicku spíše setrvalý. Hygienici pro zmírnění šíření nemoci doporučují vyhýbat se větším uskupením lidí a dodržovat základní hygienická pravidla.

„Nemocní lidé by měli zůstat doma a léčit se. Není vhodné chodit s onemocněním do kolektivu lidí nebo do zaměstnání a rozhodně nedoporučuji nemoc přecházet," upozornila Matějíčková a zdůraznila, žedůležitá je také osobní hygiena. Pro každého by mělo být samozřejmostí si po příchodu z venčí umýt ruce.



Podle nejnovějších údajů Státního zdravotního ústavu na celém území ČR i nadále přetrvává plošná chřipková epidemie. Vzhledem k naznačenému poklesu nemocnosti lze usuzovat, že epidemie chřipky je již za svým vrcholem.