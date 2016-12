Česká pošta doručuje poslední vánoční balíčky

Litoměřice - Největší nápor zaznamenává každý rok Česká pošta v předvánočním období. S rostoucí oblibou nakupování na internetu roste také využívání balíkové přepravy České pošty.

PLNÉ RUCE PRÁCE mají nyní pracovníci České pošty, kteří zaznamenávají největší nápor každý rok před Vánoci. V letošním roce je nejvíce využívanou službou České pošty balíková doprava. Foto: Deník/Karel Pech

V posledních letech tak již není hojně využívané doručování dopisů a vánočních přání, ale spíše balíků. Většina internetových obchodů již od začátku prosince upozorňuje na delší dodací lhůty, než které garantují v průběhu roku.

„Největší nápor už pomalu mizí, ale pořád tu máme opravdu velké množství balíků," uvedla vedoucí litoměřické pobočky České pošty Daniela Machylová.

„Před Vánocemi je objem doručovaných balíků až trojnásobný, personálně jsme tak museli ze dvou obsluhujících zaměstnanců posílit hned na čtyři," doplnila ještě.

Pošta doručuje balíky až do pátku 23. prosince, na Štědrý den už budou mít pracovníci zasloužené volno.

„I když letos nejvíce řešíme balíky, do obliby se vrací také posílání pohledů a vánočních přání. Přece jenom je to osobnější než textová zpráva. Dost blahopřání také doručujeme do zahraničí," uzavřela Machylová.