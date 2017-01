Bývalou ubytovnu ve Štětí chce město nechat zbourat

Štětí – Město se chce připojit k Mostu a Chomutovu a v příštím roce požádat o dotaci na demolici vybydlených obytných domů, tak jak se to letos podařilo v Ústeckém kraji Obrnicím a Litvínovu. Na demolice lze od ministerstva pro místní rozvoj získat až 80 procent nákladů, maximálně pět milionů korun.

Štětí - ilustrační foto.Foto: Deník/Radim Tuček

MĚSTO OBJEKT ZÍSKALO ZA 800 TISÍC

Ve Štětí se jedná o opuštěný objekt v Pivovarské ulici, který už řadu let kazí dobré bydlení obyvatel této lokality. Dům sloužil v minulosti jako ubytovna a nakonec i k podnikání. Posléze byl opuštěný, čehož využili k devastaci a k přechodnému ubytování nepřizpůsobiví lidé. To je trnem v oku zejména obyvatelům sousedních rodinných domů. Na problém bylo často ukazováno i na veřejných jednáních s občany. Hodně práce s ním měli městští strážníci.



„Řešení nebylo jednoduché, dům nebyl totiž v našem majetku. Snažili jsme se ho odkoupit, ale proces trval z majetkových důvodů zhruba sedm let. Teprve letos jsme ho získali za 800 tisíc korun," vysvětlil místostarosta města Miroslav Andrt.



Město chce v příštím roce požádat o dotaci na jeho demolici a v hrubém odhadu počítá s příloží zhruba dvou milionů korun. Úřad zpracovává pro žádost na demolici projektovou dokumentaci.



„V prvním kole její podání nejspíš nestihneme, musíme totiž k ní přiložit například dobrozdání od ochránců přírody, že v objektu nežijí zvlášť chránění živočichové, jako je netopýr," dodává místostarosta.



Lokalita kolem Pivovarské ulice je stavebně zahuštěná a po demolici se tu nový obytný dům stavět nebude. Prosincové městské zastupitelstvo uložilo radě připravit do prvního zasedání v novém roce záměr využití plochy po demolici tohoto domu.



„Jelikož se nachází v blízkosti areálu, kde sídlí dobrovolní i profesionální hasiči, mohlo by zde vzniknout malé středisko Integrovaného záchranného systému se služebnou Policie ČR a Městské policie. Věříme, že město se díky průmyslovému rozvoji rozroste i počtem obyvatel a bude mít potřebu pro založení stanoviště Záchranné zdravotní stanice. I pro ni by zde mohlo být místo," doplnil svého kolegu starosta Tomáš Ryšánek.