Byla to malá vojna, říká účastnice drsné reality show

Boreč - Šestačtyřicetiletá Iveta Stará z Borče na Lovosicku je jednou ze soutěžících v právě vysílané reality show.

„Původně jsem do soutěže přihlásila svého třiadvacetiletého syna," říká účastnice reality show Robinsonův ostrov Iveta Stará z Borče na Lovosicku a dodává, že když mu radila, jak se má chovat před kamerou, řekl jí: „Když jsi tak chytrá, tak si to jdi zkusit sama."

Tak šla, ale s tím, že ji na castingu do show nakonec vyberou, vůbec nepočítala. „Nejsem žádný sportovec, navíc jsem nevěděla, do čeho jdu. Americkou verzi Survivor, která je předlohou pro Robinsonův ostrov, jsem předtím ani neviděla," prozrazuje Iveta Stará už z pohodlí svého domu.

„Všechno mi v podstatě dochází až teď, když se na to dívám v televizi. Bylo to tam velmi náročné. Přesně takové, jako to vidí diváci. Taková malá vojna," popisuje Iveta Stará, jež odjela s ostatními sedmnácti soutěžícími do jihovýchodní Asie už loni v červnu. Osmnáct soutěžících pak bylo rozděleno do dvou samostatných týmů, takzvaných kmenů. Pořad se natáčel celkem 44 dní.

Robinsonův ostrovRobinsonův ostrov je televizní soutěž TV Nova a je druhou českou verzí světoznámé soutěže Survivor (u nás byla americká verze vysílána pod názvem Kdo přežije). Poprvé byla tato soutěž vysílána na TV Prima pod názvem Trosečník.

„Soutěž začíná, plavte!" přikázal jim hlas na lodi, která připlula k jednomu z mnoha filipínských ostrovů. „Museli jsme skočit do moře plného korálů a doplavat na břeh. Bylo to asi tři sta metrů," vzpomíná Iveta na samotný start soutěže, na jejímž konci zůstane jeden vítěz, který si odnese 2,5 milionu korun.

Soutěž Robinsonův ostrov spočívá ve vysazení vybraných soutěžících na pustém ostrově, kde musí soupeřit o odměny a o to, aby setrvali v soutěži co nejdéle a mohli tak vyhrát hlavní výhru. Kmeny si musí samy postavit přístřešek a samy si obstarávat potravu.

„Jediné zásoby, které měl náš kmen k dispozici, bylo devět konzerv fazolí, kilo rýže a kilo mouky. Štěstím bylo, že jsme měli k dispozici oheň. Vyhráli jsme tototiž křesadlo. Pořád jsme chodili po ostrově a hledali něco k jídlu. Chtěli jsme lovit ryby, ale v okolí ostrova žádné nebyly. Pak kluci našli nějaké kraby. Ti byli výborní. Ale ochutnala jsem i krysu, kterých byl plný ostrov," přiznává Iveta s tím, že chutnala podobně jako kuře. Jako misky používali soutěžící prázdné lastury, které si našli.

„I když se mi po celou dobu hodně stýskalo po mých synech, pokud bude druhá řada Robinsonova ostrova, mám v plánu se opět přihlásit. Ta soutěž mi dala krásné vzpomínky a také přátelství. Což je pro mě cennější než nějaké peníze," uzavírá Iveta Stará, která se na ostrově nejvíce spřátelila se soutěžící Terkou.