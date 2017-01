Bruslaře lákají zimní stadiony i zamrzlé přírodní rybníky

Litoměřicko, Podřipsko – Mrazivé zimní počasí v těchto dnech přímo vybízí k návštěvě zimních stadionů nebo přírodních ledových ploch. Bruslit se v okrese dá na mnoha místech.

ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY v přírodě jsou vítaným prostorem například pro lední hokej. Je však nutné hlídat sílu ledu.Foto: Deník/Karel Pech

Litoměřice nabízí ledovou plochu, která se nachází v nově vybudované Kalich Areně. Veřejné bruslení pro veřejnost je naplánované také na dnešek od 18,15 do 19,45 hodin.



Ledovou plochu ale lze využít také v Lovosicích, kde se brány zimního stadionu veřejnosti otevírají každý víkend. Veřejné bruslení tam probíhá vždy v sobotu a v neděli od jedné do tří hodin odpoledne. Od pondělí do pátku si pak zájemci mohou nechat brusle nabrousit.



S ledovou zábavou nepřijdou zkrátka ani obyvatelé Roudnice nad Labem. V tamním zimním stadionu si veřejnost může zabruslit vždy od pátku do neděle. V pátek od osmi do půl desáté večer, v sobotu ve stejných hodinách a k tomu ještě od dvou do půl čtvrté odpoledne a v neděli potom jen v odpoledních hodinách, také od dvou do půl čtvrté.

POD ŠIRÝM NEBEM

Mnozí odvážlivci ale již nyní vyhledávají alternativní ledové plochy, na kterých je menší koncentrace lidí a větší prostor například pro lední hokej.

Poříční oddělení Policie České republiky tloušťku ledu na některých vodních plochách na Litoměřicku pravidelně kontroluje. Při posledním měření, které policisté prováděli 20. ledna na Píšťanském jezeře u pláže v kempu a v Marině, zjistili, že led má 12 centimetrů.

Je potřeba pamatovat, že led není vždy stejně silný. Je třeba počítat s tím, že v místě odtoků kanalizačních výpustí může být výrazně slabší. Pevnost také ovlivní nečistoty, jako je například spadané listí. Zcela jistě není bezpečné přibližovat se k místům, kde je led prosekán například uměle kvůli provzdušnění kvůli chovu ryb.



Ledová plocha na přírodních vodních plochách však v současnosti bruslaře moc nepotěší. Její kvalitu totiž ovlivňuje několikacentimetrová vrstva sněhu, který na ní leží.

Hodiny pro veřejnost na zimních stadionech:

Litoměřice:

24. ledna – 18,15 – 19,45 h

29. ledna – 14,30 – 16,00 h

31. ledna – 18,15 – 19,45 h



Roudnice:

pátek 20,00 – 21,30 h

sobota 14,00 – 15,30 h a 20,00 – 21,30 h

neděle 14,00 – 15,30 h



Lovosice:

sobota 13,00 – 15 hodin

neděle 13,00 – 15 hodin