Běh pro hospic: lidé poběží pro nové dýchací přístroje

Litoměřice – Pět kyslíkových přístrojů a pět lineárních dávkovačů léků. To by chtěl litoměřický Hospic svatého Štěpána pořídit z výtěžku již třetího ročníku Běhu pro hospic.

„Stávající vybavení již dosluhuje, proto bychom rádi pořídili nové," říká manažerka propagace hospice Irena Vodičková s tím, že přístroje nepomáhají pouze pacientům v samotném hospici, ale jsou půjčovány také do domácí péče.

TŘI RŮZNĚ DLOUHÉ TRASY

Běh pro hospic se uskuteční v sobotu 3. června. „Novinkou třetího ročníku je elektronické měření času, kdy každý závodník obdrží elektronický čip, který zaznamená jeho čas," prozrazuje Irena Vodičková a dodává, že na běžce čekají tři různě dlouhé trasy. Nejdelší, devítikilometrová, je určena pro běžce starší 15 let a povede od hospicu přes Střelecký ostrov k třeboutické elektrárně a zpět.



Děti s ročníkem narození 2003 až 2006 mohou devítikilometrovou trasu běžet se záznamem času, ale bez možnosti vyhodnocení, a to pouze v doprovodu rodičů nebo vedoucího týmu a na jejich plnou zodpovědnost. Právě pro děti mezi 11 a 14 roky je vyhrazená tříkilometrová trasa, která povede od hospicu na Střelecký ostrov k hospodě U letního kina a zpět kolem kavárny Káva s párou k hospici.

Poslední trasa pro 6ti až 10ti leté děti s délkou jeden kilometr povede mezi hospicem a Kávy s párou. Využít ji mohou i rodiče s kočárky. Poslední okruh je připravený pro předškolní děti okolo hospice, avšak už bez čipu a měření.



Ceny vítězům přijde předat ultramaratonec, propagátor a běžecká legenda Miloš Škorpil, který bude shodou okolností ve stejný den pořádat v Litoměřicích workshop.

REGISTRACE DO KONCE KVĚTNA

On-line registraci do Běhu pro hospic přes webové stránky běhu lze provést nejpozději do 31. května. Do tohoto termínu však musí být uhrazené i startovné, které které činí 300 korun za dospělého a 50 korun za dítě.



Kapacita on-line přihlášek je pro prvních 600 registrovaných. Přičemž do včerejšího dne bylo do benefičního závodu přihlášeno už přes 250 lidí. Na místě pak zbude pouze 50 dodatečných míst pro první příchozí.



Už jen do čtvrtka 18. května si zájemci mohou při registraci objednat také speciální tričko závodu v pánském i dámském provedení, které pak dostanou při startu.

POMOCI MŮŽE KAŽDÝ

„Během, chůzí, přískokem, válením sudů nebo jakýmkoli jiným pohybem vlastního těla bez pomůcky. Na rychlosti nezáleží. Zváni jsou malí i velcí, staří i mladí, kteří mají rádi pohyb, příjemnou partu lidí nebo chtějí podpořit hospic. Běh není chápán jako klasický závod, ale jako sportovní charitativní happening na podporu Hospice svatého Štěpána," zve Irena Vodičková a dodává, že pokud někdo nechce nebo se nemůže běhu zúčastnit, může přispět libovolnou částkou, tak, že podpoří konkrétního běžce a ten tak poběží „i za něj."