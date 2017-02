Badatelé odhalili tajemství generála Pellegriniho

Terezín – Nákladná rekonstrukce objektů pevnostního města Terezín je provázena nálezy a odhalením nejednoho tajemství. Z nich některé jsou vystaveny v Muzeu města Terezín, otevřeném loni.

V PEVNOSTI. Zavodňovací systém pevnosti. Našla se i původní tajná dokumentaci z doby, kdy byly v pevnosti nacisté. Pracovník městského úřadu Miroslav Nekolný při kontrole stavidel.Foto: Deník/Karel Pech

Zajímavosti o pevnosti se objevují při bádání písemností, které jsou uloženy v Ústředním vojenském archivu (ÚVA) Vojenského historického ústavu.



Po povodni v roce 2002 se začalo pátrat po archiváliích vedoucích k podrobnostem o pevnostním systému. Pátrání po plánech zavedlo badatele do ÚVA.



„Archivní fond Terezína je tu shromážděn ve 425 složkách a obsahuje přes tisíc plánů. Není zatím odborně zpracovaný, ale ústav nám v rámci spolupráce vyšel vstříc a umožnil pořízení kopií plánů a některých písemností ke studiu přímo v Terezíně," vysvětluje Miloslav Kubíček, ředitel sdružení Terezín – město změny.

Materiály zahrnují i paměti generála Pellegriniho o obraně pevnosti Terezín, které byly přísně tajné a odhalily se až nyní. Jejich studium je malým dobrodružstvím, protože texty rodilého Itala byly psány ve francouzštině a poté přeloženy do němčiny.



„Paměti generála jsou vlastně detailním návodem k obsluze pevnosti. Popisuje předpokládané směry útoku a dobývání pevnosti. Zvlášť tajný byl postupy obrany jednotlivých prvků pevnosti, kdy se měly odpalovat miny a kdy se uplatní vodní manévr. Právě ten byl velmi důležitý, Pellegrini upozorňuje, aby ještě před příchodem nepřítele nebyly zaplavovány příkopy a kotliny, protože tím si obránci sami zkomplikují život," říká historik Jiří Hofman s tím, že dokument byl tak tajný, že se zřejmě nedostal ani do rukou velitele pevnosti generála Konráta, který ji v roce 1866 připravoval na obranu před Prusy, nebo ho vůbec nečetl. Jinak by neudělal osudný první krok a nechal zatopit příkopy a kotliny.

Vodní příkopy se podle Pelligriniho návodu měly zaplavit vodním manévrem až v době, kdy nepřítel přes ně začal stavět přechody. Mohutná až třímetrová vlna vody z Ohře měla po otevření stavidel strhnout vše, co jí stálo v cestě, a utopit útočníky. Generál hrabě Karel Pellegrini je považován za autora plánů pevnosti Terezín. Sídlil ve Vídni a vlastní stavbu řídil plukovník inženýr Karel Niklas, svobodný pán von Steinmetz.