Babiš: Osud Terezína není ministrovi lhostejný

Terezín – Ministr financí Andrej Babiš v sobotu přijel do města především na pozvání Vysoké školy aplikované psychologie, která našla od loňského roku důstojné zázemí v rekonstruovaném objektu bývalých dělostřeleckých kasáren.

Při procházce měl možnost spatřit i sousední historické domy, které na obnovu čekají. Jako správce státní pokladny využil této příležitosti a navštívil čtyři obchody s potravinami a restaurační zařízení.



Při drobném nákupu zkontroloval účtenky a pohovořil s pokladními. Nezapomněl udělat malý nákup, v jednom obchodě koupil instantní kaši, v druhém dobroty pro své dva psy. „Máte studené ruce, není vám zima, měla byste se jít na chvíli ohřát a předat pokladnu manželovi," uvedl po přivítání v obchůdku na terezínském náměstí ministr.

Na konci prodejny se potkal se dvěma ženami. „My vás známe, vy jste z vlády a pořád vám nadávají, ale nevypadáte tak zle," řekla jedna z nich. Ministr se s překvapením dozvídá, že jsou klientkami domova pro seniory se zvláštním režimem a obě jsou zde léčeny ze závislosti na sebepoškozování. „Říkáte, že nejste úplně normální, to já taky, jinak bych nešel do politiky," loučil se s ženami ministr.



„Myslím, že zavedení EET je normální věc, která tu měla být už před dvaceti lety. Už malé děti, kterým jsem posílal nedávno penízky do pokladniček, věděly, že maminka nosí z obchodu účtenky. Když cestuji po republice, tak si najdu chvilku, abych zašel do několika provozoven a přesvědčil se, jak mají zavedenu EET a co na ni říkají. Mám tak okamžitou odezvu z desítek prodejen. Najdou se majitelé, kterým se to nelíbí, ale většina se zavedením neměla problém. Překvapuje mě, že ve většině prodejen, a Terezín není výjimkou, jsem narazil na vietnamské prodejce, kteří makají od rána do večera. Tady na náměstí například otevírají v 7 hodin a končí ve 20.30. Tak dlouho nemají otevřeno ani některé supermarkety," uvedl Andrej Babiš.

Ministr financí nebyl v Terezíně poprvé, už několikrát jednal na radnici o možnostech, jak mu pomoci s pokračováním rekonstrukce zbývajících historických objektů, které na město převedl stát po odchodu armády v roce 1995. „Nenecháme Terezín na holičkách, budeme o pomoci jednat, připravuje ji už od konce loňského roku mezirezortní komise. Věřím, že příští vláda přijme program, jak tyto objekty obnovit a zajistit jejich využití," vysvětlil ministr Babiš.



Hosta poté přivítala plně zaplněná aula Vysoké školy aplikované psychologie studenty, kteří ji navštěvují o víkendech v rámci dálkového studia. Ministr je seznámil s výsledky, kterých stát dosáhl z pohledu jeho resortu za dobu, co ho vede. Na závěr představil své vize pro budoucnost.

„Není třeba, abychom stále něco nového vymýšleli, stačí přebírat úspěšné zkušenosti a projekty ze zahraničí a aplikovat je na naše podmínky. Ušetří se tím spoustu času a hodně peněz," řekl na závěr setkání se studenty a profesory ministr.

