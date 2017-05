Stavba obřího casina v Ústí skončila u ledu

Ústecký kraj /HLASUJTE/ - Zábava u barevného, lákavého automatu se může velmi rychle změnit v závislost. Přicházejí dluhy, deprese, myšlenky na definitivní konec…

Podle 61,3 procenta panelistů Deníku z Ústeckého kraje pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty. O opaku je přesvědčeno 38,7 procent dotázaných. Odpovídalo 75 lidí.

Vilém z Ústí začal ve dvaceti letech hrát automaty. Počáteční zábava se změnila ve stavy depresí a pocitů úzkosti.

„Bral jsem antidepresiva, celou noc jsem nespal. Budil jsem se a přes den si pak připadal jako mrtvola. Proto jsem uvažoval i nad tím, že se zabiju, vyskočím z okna a ukončím to," říká dnes již vyléčený 36letý gambler, který se už rok strojů na štěstí a neštěstí nedotkl.

Pomohl mu Drug- Out Klub ve Velké Hradební v Ústí, kde se patologickým hráčům věnují. Přesto by prý uvítal, kdyby se automaty dostaly někam za město. „Když jdu kolem herny, chutě tam jsou. Nejde se toho zbavit jako mávnutím kouzelného proutku. Udělal jsem ale za tím tlustou čáru," podotýká Vilém.

Nulová tolerance versus peníze

Nápad vyhnat automaty mimo město a vytvořit konkrétně ve Všebořicích obří kasino, kde by se hazard koncentroval na jednom místě, měla firma Arenga známého pokerového hráče Pavla Binara. Ten ovšem nakonec ze záměru couvl. „Věc je u ledu, nedohodli jsme se," reagoval Binar.

Podle současné vyhlášky je možné hazard v krajském městě provozovat na více než 100 místech. V Ústí je přes 700 automatů a videoterminálů. Ročně přináší do městské poklady desítky milionů korun. A právě proto si nulovou toleranci zadlužené Ústí nemůže podle radnice dovolit. „Nulová tolerance z pohledu finančních potřeb města je nesmysl. Některá města, která nulovou toleranci zavedla, ji ruší anebo to různě obcházejí," uvedl již dříve náměstek primátorky Jiří Madar.

Ústí baštou automatů

Člen pracovní skupiny Hazard na magistrátě Václav Pištora navrhl, že by se hazardní hry mohly provozovat v zóně za OC Všebořice a směrem ven z města, na Úžín. „Dotažené to ovšem doposud není, naposledy jsme se jako skupina sešli minulý rok. Od voleb se nenašel žádný politik, který by téma hazardu dovedl do konce. Ústí kvůli tomu zůstane baštou automatů," doplnil Pištora.

Prozatím tak v krajském městě bují nejen legální, ale i ilegální automatový byznys. Letos v březnu v provozovně na Mírovém náměstí objevili celníci v herním prostoru mezi 14 herními automaty 4 nepovolené. V baru ve čtvrti Krásné Březno pak našli místo, kde se provozoval hazard bez povolení. Hodnota všech přístrojů byla milion korun.

ANKETA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty?

Dva roky stará studie Národního ústavu duševního zdraví spočítala, že v Česku je hazardem (především automaty a videoterminály) ohroženo kolem 360 tisíc lidí, přičemž 40 až 80 tisíc lidí je ohroženo přímo patologickým hráčstvím. Náklady související s negativními dopady hráčství činí ročně až 16 miliard korun, tedy daleko více, než činí výnos z hazardu do veřejných rozpočtů (státu a obcí). Ten je ročně kolem 7,4 miliardy korun. Podle psychiatrů ročně hazard přiměje k sebevraždě v průměru 224 Čechů. Podle studie, kterou zveřejnil Nadační fond proti korupci, je v Česku již 37 měst s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc, která absolutně vymýtila automaty.

Josef Kovářík

psycholog a soudní znalec, Ústí n. L., 66 let

Na první pohled člověk změnu neuvidí. Z hlediska obce nebo města nějaké změny jsou administrativně vidět, ale v praxi všichni, kteří se báli, že nemohou prohrát sociální dávky nebo výplatu dřív, než ji donesou domů, zůstávají v klidu, protože možností, jak se těchto peněz zbavit, je stále mnoho.

Radmila Holodňáková

ředitelka muzea, Žatec, 61 let

Zákon je pouze nástrojem daným do rukou samospráv, takže je to na nich. Někde možná pomohl, jinde ne. Příjem z provozu může činit nezanedbatelnou částku rozpočtu obce.









Jan Prusík

kvalitář, Litoměřice, 26 let

Zákon platí necelý půlrok a podle mého zatím nijak hraní neomezil. Pokud je nějaký gambler, zvlášť na hraní na výherních automatech závislý, svou hernu si vždycky najde.