Asistentů prevence přibývá, pomáhají i na Litoměřicku

Štětí, Ústecký kraj – Pomáhají strážníkům dohlížet na pořádek a bezpečnost v ulicích, dodávají obyvatelům pocit bezpečí. To jsou asistenti prevence kriminality, kteří působí ve stále více městech na severu Čech. Asistenti prevence kriminality začnou působit v České Kamenici tento týden.

Asistenti prevence kriminality ve ŠtětíFoto: Deník/Karel Pech

„Česká Kamenice se také rozhodla mít asistenty prevence kriminality. Udělali výběrové řízení a rozhodli se pro čtyři. Ti prošli vstupním vzděláváním a už se postupně začnou objevovat v ulicích," uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák, který má s působením asistentů bohaté zkušenosti.



To potvrdila také starostka České Kamenice Hana Štejnarová. Čtyři asistenty tam vybrali celkem z patnácti uchazečů.



„Budou pod vedením městské policie a od nich budou mít náplň práce. Budeme je využívat na přechodech, když chodí děti do školy, tak aby tam měly bezpečno. Budeme je využívat i ve strážených lokalitách, kde víme, že by se mohlo něco dít," řekla starostka s tím, že město o dotaci na tato místa požádalo úřad práce.

V Děčíně působí asistenti prevence kriminality již od roku 2009. Za projekt získala děčínská městská policie před čtyřmi lety ocenění. Asistenti přitom nemají žádné pravomoci jako například strážníci městských policií, působí spíše preventivně.



Na Litoměřicku má nejdelší zkušenost s asistenty město Štětí. Pětičlenná skupinka mužů i žen, spadající pod vedoucího městské policie, tam působí od roku 2012.



Jejich hlavní předností je znalost vyloučených lokalit i řady jejich obyvatel. Díky tomu jsou schopni s nimi komunikovat a případně je usměrnit, aby neporušovali vyhlášky či jinak svým chováním neobtěžovali své okolí.



„Naši asistenti jsou současně členy městské komise prevence kriminality, kam přenášejí poznatky z terénu. Spolupracují úzce i s odborem sociálních věcí při dohledu nad problémovými rodinami. Navíc ve Štětí existuje lokální partnerství, z kterého vyšel strategický plán sociálního začleňování a v něm je činnost asistentů zahrnuta do čtyř pracovních skupin. Pro nás, devatenáct strážníků, jsou přínosem," řekl již před časem šéf štětských strážníků Zdeněk Cuchý.

Od loňského roku působí asistent prevence kriminality také v Terezíně, kde je k ruce tamnímu strážníkovi Tomáši Rotbauerovi.

Asistenti prevence působí také například v Bílině na Teplicku. Dohlížejí ráno na cestu dětí do školy a po skončení vyučování na cestu zpět. Působí i na přechodech pro chodce. Během dne procházejí sídliště a další části města, spolupracují s městskou policií. Ve městě se poznají podle reflexních vestiček.



V Bílině jsou právě asistenti prevence zapojeni do projektu, který má zajistit větší bezpečí obyvatel ve městě.



„Na koordinační schůzce, které se zúčastnili zástupci města, úřadu práce, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, městské i státní policie a 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který má na starosti sociální problematiku, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality v kraji, jsme si nyní vytyčili další cíle, na kterých budeme pracovat," řekla místostarostka Veronika Horová.

Jedním z cílů je vytipování míst, kde dochází ke kriminální činnosti častěji než jinde. Zatímco v minulých letech bylo tímto místem hlavně teplické Předměstí, dnes se podle statistik strážníků i policistů problémy více přesouvají na sídliště Za Chlumem a také do okolí marketu Penny a hypermarketu Albert.



V problémových lokalitách budou asistenti prevence ve spolupráci s policií pořádat časté společné kontroly.