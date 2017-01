Aktivisté, kteří jdou z Berlína do Aleppa projdou i přes Litoměřicko

Litoměřicko – Asi pět desítek aktivistů, kteří na protest proti válce v Sýrii vyrazili z Berlína do syrského Aleppa (Halabu), dorazily v pondělí dopoledne do České republiky. Hranice překročili v Petrovicích na Ústecku a pokračovali do Libouchce.

včera 14:15 SDÍLEJ:

Fotogalerie 16 fotografií Asi pět desítek aktivistů, kteří na protest proti válce v Sýrii jdou z Berlína do Halabu (Aleppa), dorazilo dnes dopoledne do České republiky. České hranice překročili v Petrovicích.Foto: Deník/Karel Pech

Doprovází je i policie. "Především zajišťujeme bezpečnost těch osob, protože v podmínkách, které panují na silnicích, je potřeba se o ně postarat tak, aby byli viditelní. Aby nebyli ohroženi účastníky provozu," uvedl vedoucí krajské dopravní policie Jiří Ušák. V úterý se aktivisté přesunou do Ústí nad Labem, kde je čeká veřejná debata. Ve středu 11. ledna by přes Malečov a Čeřeniště měli přijít do Litoměřic. Po přespání vyrazí z Litoměřic následující den asi v 8 hodin ráno od Bašty. Na cestu jim požehná generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Přes Křešice a Lounky chtějí v pátek 13. ledna dojít do Roudnice nad Labem. Odkud se ještě tentýž den pochod odebere přes Ctiněves a Ledčice do středočeských Veltrus. Do hlavního města budou demonstranti 14. ledna pokračovat přes Libčice a Roztoky u Prahy. Potom vyrazí na Moravu do Brna a k hranicím. Skupina pak projde Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii, Řecko a Turecko, do Aleppa. Pochodem, který iniciovala novinářka a blogerka Anna Albothová, chtějí účastníci vyjádřit solidaritu s lidmi nejen ve válkou zmítaném Aleppu. Cesta k syrské hranici podle organizátorů může trvat 3,5 měsíce. Ti však neočekávají, že každý půjde celou cestu. Spíše se jedná o štafetovou formu pochodu solidarity. K pochodu se může přidat každý a to na jakýkoliv úsek cesty.

Autor: Michaela Rozsypalová, ČTK